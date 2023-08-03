Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Kırşehir'de Toplantılar Gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Kırşehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve okul yöneticileriyle bir araya geldi. İşleyen, kentteki eğitim çalışmalarını değerlendirdi ve imam hatip okullarının eğitim durumu ile 2023-2024 eğitim yılı hazırlıklarını ele aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Kırşehir'de toplantılarda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve okul yöneticileriyle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İşleyen, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ile görüşerek, kentteki eğitim çalışmalarını değerlendirdi.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda İşleyen'in başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, İl Müftüsü Mehmet Yaman ve imam hatip okullarının müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda kentteki imam hatip ortaokulları ve liselerinin eğitim durumu, 2023-2024 eğitim yılı hazırlıkları değerlendirildi.

İşleyen, daha sonra Abdülkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulundu.