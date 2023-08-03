Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen Kırıkkale'de Toplantılar Gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Kırıkkale'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve okul yöneticileriyle bir araya geldi. İşleyen, toplantılarda 2023 eğitim verilerini değerlendirdi ve sorunları çözmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Kırıkkale'de toplantılarda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve okul yöneticileriyle bir araya geldi.

???????İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşil Vadi Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen "2023 Eğitim Verileri" konulu değerlendirme toplantısına katılan İşleyen, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu'dan bilgi aldı.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüş ve önerilerini de dinleyen İşleyen, kapsamlı bir değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

İşleyen, ardından İlçe Milli Eğitim müdürleri ve kentteki imam hatip okullarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İşleyen, eğitim öğretim döneminde gündeme gelebilecek sorunları şimdiden çözmek istediklerini aktardı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak yurt genelinde çok kapsamlı çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken İşleyen, şunları kaydetti:

"Yabancı dil eğitimi çalışmalarımızdan hafızlık projelerine, akademik ve mesleki çalışmalardan sportif etkinliklere kadar geniş bir eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. Ayrıca kültür, sanat, edebiyat, tiyatro ve şiirden tutun da yapay zekaya, robotik kodlamaya kadar pek çok alanda yürüttüğümüz çalışmalar var. Burada önemli olan okullarımızda öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda projelerle buluşturmak. Bu kapsamda öğrencilerimize hem akademik hem de mesleki anlamda başarı ve kazanımlar sağlamış olacağız."