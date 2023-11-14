Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde tartışmalar tamamlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde yapılan konuşmalar sona erdi. Komisyonda, burslar ve öğretmen açığı gibi konular ele alındı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde konuşmalar tamamlandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye'den yurt dışına ciddi bir beyin göçü olduğunu savundu. "Milli Eğitim Bakanlığının bursuyla Türkiye'den yurt dışına gidenlerin hemen hemen hiçbiri geri gelmiyor" diyen Türeli, burs kapsamında yurt dışına gidenlere bir taahhütname imzalatıldığını aktardı. Türeli, "Ben tanığıyım, okulu, üniversiteyi bitirdikten sonra ilk işe girdikleri firma onlara toplu para verdi, hepsi onu yatırdı, geri gelmediler." dedi.

Türkiye'nin bir sıçramaya ihtiyacı olduğunu belirten Türeli, bütçeye baktığında bu sıçramayı yaptıracak bir şey göremediğini ifade etti. Türeli, "Daha önce söylenen şeylerin burada yeniden tekrarlandığını görüyorum, bundan da büyük üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban da eğitim kadrolarındaki öğretmen açığının ücretli öğretmenlik uygulamasıyla kapatılmaya çalışıldığını savundu.

Gürban, "Ücretli öğretmenlerin gerek aldıkları gerekse hazır bulunuşluk seviyesi göz önünde bulundurulduğunda, eğitimde fırsat eşitliği zedelenmektedir." dedi. Gürban, ücretli öğretmenlerin ders saati başına aldıkları ücretlerinin de arttırılmasının elzem olduğunu söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, "eğitimin yapboz hale gelmesi" tartışmalarının, milletvekilleri tarafından sık sık gündeme getirildiğini belirtti. Yegin, "Her şeyin korkunç bir hızla değiştiği bir ortamda eğitim hayatı da eğitim sistemi de zaman zaman bu değişiklikleri yakalayacaktır." dedi.

Dünyanın bütün koşullarıyla olduğu yerde durmadığı için sistemde de zaman zaman değişiklikler olabileceğini vurgulayan Yegin, "Bu değişikliklere dönük itirazlar, eleştiriler, yerinde bulmalar veya geliştirilmesi gerektiğine dönük eleştiriler olabilir ama ben 'eğitim yapboz tahtasına dönüştürüldü' tarzı yaklaşımları, dünyanın yaşadığı bu hızlı dönüşüme ayak uydurma ve onun önüne geçme çabasını biraz yerinde görmemek olarak değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

"Biz eğitimi özgürleştiren bir iktidar olduk" diyen Yegin, iktidara gelmeden önce hem eğitime ulaşımda hem teknik altyapıda hem de özgürlükte sorunların olduğunu vurguladı. Yegin, "İnsanlar yaşam tarzlarına ilişkin bariyerlere takıldığından dolayı bu eğitim hakları engelleniyordu. Çok işlendi bu konular, tekrar altını çize çize vurgulamayacağım ama sadece öğrencinin yaşam tarzından dolayı eğitimden uzak kaldığını bazen söylüyoruz. Öğretmenlerimiz de yaşam tarzından dolayı eğitim ortamından uzaktı, kılık kıyafetinden dolayı engellenen öğretmenler vardı." diye konuştu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen depremde vatandaşların hayatını kaybettiğini, deprem nedeniyle birçok binanın hasar gördüğünü anımsattı. Devletin bütün organlarıyla İzmirlilerin acısının hafifletilmesi ve yaralarının en kısa sürede sarılması için seferber olduğunu hatırlatan Osmanağaoğlu, "Bu depremin etkilediği ilçelerimizin başında Bayraklı ilçemizde hasarlı okul binaları boşaltılmış, öğrencilerimiz başka okullara kaydırılmış ve binaların yıkımları tamamlanmıştır. Yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmasına ise çok kısa sürede başlanmıştır. Bayraklılı hemşehrilerimiz inşaat sürecinin bir an önce bitirilerek okullarının hizmete açılmasını dört gözle beklemektedir." dedi.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den mesleki eğitime odaklanmalarını, öğrencilerin iş, sanayicinin ise işçi bulamadığı açmaza son vermesini istedi. Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programında suistimallerin olduğuna yönelik haberlerin bulunduğunu aktaran Ekmen, "MESEM programını teftiş programı içerisinde denetime alınız." dedi.

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Tekin'e, "Üniversite stajları SGK borçlanmasına ne zaman dahil edilecek?" diye sordu.

Komisyonda, konuşmaların tamamlanmasının ardından soru cevap bölümüne geçildi.