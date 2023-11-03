Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu'nda Okul Açılışında Konuştu

ZEYTİNBURNU Erhan Dedeoğlu İlkokulu'nun açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Parti ayrımı yapmaksızın bütün belediye başkanlarımızı da bize bu anlamda destek olmaya davet ediyorum. Eğitim, politika üstü olmalıdır tarzında beylik sözleri sarfetmek kolay. Bu sözleri sarf eden bütün belediye başkanlarını bu sürece katkı vermeye davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler. Bu ülkenin eğitim yükünü hep beraber sırtlanalım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu'nda inşa edilen Erhan Dedeoğlu İlkokulu'nun açılış törenine katıldı. Törene Bakan Tekin'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, hayırsever Erhan Dedeoğlu ve çok sayıda veli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmalarının ardından öğrencilerle birlikte açılış kurdelesi kesildi.

"TÜRKİYE'DE AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİNDE GENEL BÜTÇENİN EN BÜYÜK KAYNAĞININ EĞİTİME AYRILMASINA ŞAHİT OLMUŞ OLDU'

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere son 20 yılda, Ak Parti iktidarları döneminde eğitim öğretim süreci fiziki alt yapı itibariyle, içerik itibariyle, eğitim öğretim materyalleri itibariyle, donatım malzemeleri itibariyle iktidarın ana gündem konusu oldu. ve Türkiye'de AK Parti iktidarı döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti genel bütçenin en büyük kaynağının eğitime ayrılmasına şahit olmuş oldu. Bu bile bizim açımızdan çok önemli bir gösterge. Yapılanlar sadece İstanbul için değil Türkiye'nin tamamında, 2002 yılına kadar var olan derslik sayısı en ücra köşedeki ilden en büyük şehre kadar, en ücra köşedeki ilçemizden en merkezi yerdeki en büyük ilçemize kadar hepsinde derslik sayısı, okul sayısı, öğretmen ataması vesaire açısından baktığımızda Türkiye'de gerçekten iki katından daha az artan yerimiz yok. Her yerde iki katı arttırmış durumdayız. Geçtiğimiz hafta sonu Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladık. Ben size sadece 100'üncü yıl kutlamasından sonraki geçen günler içerisinde benim açılışını yaptığım hayırsever okullarının yerlerini söyleyeceğim. Pazartesi günü sabah ve öğleden sonra Sancaktepe ve Kağıthane'deydik. Dün sabah Adıyaman Besni'de öğleden sonra Kahramanmaraş Pazarcık'taydık. Bugün sabahleyin Sultangazi'deydik. Şimdi de Zeytinburnu. Bakın sadece şu Cumhuriyet Bayramı'ndan sonraki üç gün içerisinde yaptığımız açılışlar, derslik sayılarını vesaire söylemiyorum" ifadelerini kullandı.

"PARTİ AYRIMI YAPMAKSIZIN BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Bakan Tekin, "Bakanlık olarak 56 binin üzerinde resmi okulumuz var. Belki bu okullarımızın her birisinin bulunduğu gayrimenkul üzerinde gerek inşa ediş sürecinde gerek inşa edilişinin öncesindeki izin, iskan vesaire süreçlerinde gerekse de okul inşa edildikten sonraki okulun temizliğinden tutun, cari harcamalarına kadar çok sayıda ihtiyacımız oluyor. Dile kolay 56 bin tane okul, dolayısıyla bu okulların hem yeni okulu inşasında hem de idaresinde en büyük destekçilerimizden bir tanesi de yerel yönetimler. Bizim okullarımızı yapabilmemiz için okullarımızın devam etmesi için ve bakımlı olarak hayatın devam ettirebilmesi için yerel yönetimlerin, belediyelerin bizlere çok ciddi katkı vermesi lazım. Parti ayrımı yapmaksızın bütün belediye başkanlarımızı da bize bu anlamda destek olmaya davet ediyorum. Eğitim, politika üstü olmalıdır tarzından beylik sözleri sarf etmek kolay. Bu sözleri sarf eden bütün belediye başkanlarını bu sürece katkı vermeye davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler. Bu ülkenin eğitim yükünü hep beraber sırtlanalım. Benim üstüme düşen de bize bu konuda katkı veren hayırseverlerimizden belediyelerimize, siyasi partilerimizden sivil toplum örgütlerimize kadar herkese bu tür katkılarından dolayı teşekkür etmek. Ben de bu teşekkürü yapmak için huzurlarınızdayım" dedi.