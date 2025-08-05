Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı Kabul Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YÖK Başkanlığına tekrar atanan Erol Özvar'ı makamında kabul ederek eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirme konusunu görüştü.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görevine yeniden atanan Erol Özvar'ı, kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YÖK Başkanlığı görevine yeniden atanan Erol Özvar'ı makamında kabul etti. Kabulde, eğitim alanında kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve mevcut çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunuldu. Bakan Tekin, Özvar'a yeni görev döneminde başarılar dilerken, Özvar da kabulü için Bakan Tekin'e teşekkür etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Barış Alper'in eski profili gündem oldu! 'Gizli Fenerbahçeli' iddiaları yeniden alevlendi

Eski profilinde yazan ifade taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak

Bakanlık sıfır araçlar için harekete geçti! Uyanıklar asıl şimdi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.