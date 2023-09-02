Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yerel Yönetimlerden Okul Yapımı İçin Destek İstedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin her yerinde yeni okullar yapmak istediklerini ve bu konuda yerel yönetimlerden destek beklediklerini ifade etti. Bakan Tekin, Eskişehir'de yaptığı ziyaretlerde eğitim öğretimdeki gelişmeleri paylaştı ve yerel yönetimlerden arsa üretmelerini istedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin her yerinde yeni okullar yapmak istediklerini ve bu konuda yerel yönetimlerden destek beklediklerini ifade ederek, 'Siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün yerel yöneticilere sesleniyorum. Yani biz okul yapmak istiyoruz. Yerel yöneticilerimiz de burada arsa üretirken, alan üretirken, bize destek olsunlar' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Bakan Tekin, valilik bahçesinde Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın tarafından karşılandı. Vali Aksoy'u makamında ziyaret eden Bakan Tekin, burada 'İl Eğitim Değerlendirme' toplantısına katıldı. Eskişehir'deki eğitim öğretime ilişkin bilgiler veren Bakan Tekin, '2002-2003 eğitim öğretim yılında Eskişehir'deki toplam derslik sayısı, 4 bin 130. Şimdi ise inşaatı devam eden yatırım programında olanlar hariç toplam derslik sayımız 8 bin 292. Yani bu 20 yılda derslik sayısı, 2 kat artmış durumda. Bence bu çok önemli bir gösterge. Aynı rakam öğretmen sayısı için de geçerli. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 6 bin 468 öğretmenimiz var. Şimdi ise 13 bin 135 öğretmenimiz var. Bu önemli, ortalama bir batı ülkesinde eğitim öğretimle ilgili istatistiklerde, göstergelerde bu türden büyük değişiklikler devrim olarak nitelendirilir. Biz çok fazla içinde yaşadığımız için bunun farkında değiliz belki, göremiyoruz. O yüzden bunu hatırlatmak gereği hissettim' dedi.

'OKUL YAPMAK İSTİYORUZ'

Türkiye'de yeni okullar yapmak için yerel yönetimlerden destek isteyen Bakan Tekin, arsa üretilmesini istedi. Eskişehir'in yerel yönetimlerde kendilerine yeni okul yapılması için yardımcı olmadığını anlatan Bakan Tekin, şunları söyledi: ?Yerel yönetimcilerden özel istirhamda bulunuyorum. Bu sürecin siyasetin, genel siyasetin dışında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. O zaman bizlere bu konuda yatırım yapabileceğimiz arsa üretin. Okullarımızın ihtiyaçlarını giderin. Yerel yönetimler olarak yapmanız gereken şeyleri yapın. Israrla istiyorum, talep ediyorum. Burada herhangi bir siyasi parti veya herhangi bir siyasi ittifaktan bahsetmiyorum. Genel olarak ülkedeki yerel yöneticilerin tamamından bu sürece destek olmalarını istiyoruz. Türkiye'de 81 il içerisinde sadece Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bizim eğitim alanlarımızın kullanımı, kullandığımız eğitim alanlarında kamulaştırmasız el atma davaları konusunda bizi zor durumda bırakıyor. Bunlardan rahatsız oluyoruz. Biz, Eskişehir'in eğitimini, eğitim öğretim sürecindeki istatistiklerin rakamlarının niteliğinin artmasını istiyorsak, yerel yöneticilerden bize destek olmalarını isterken onların Bakanlığımızın kullanımındaki taşınmazlarla ilgili olarak bu türden yasal süreç başlatmalarından rahatsız oluyoruz. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün yerel yöneticilere sesleniyorum. Yani biz okul yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın okullarını eğitim öğretim ihtiyaçlarını, eğitim öğretim ortamlarının sağlıklı hale getirilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışıyoruz. Yerel yöneticilerimiz de burada arsa üretirken, alan üretirken, bize destek olsunlar. Eğitim öğretim süreçlerinin iyileştirilmesinde bize katkı versinler. Bizimle beraber hareket etsinler. Biz de onların iyi niyetli olduklarını görelim.?

'ÖĞRETİM YILINA SORUNSUZ ŞEKİLDE BAŞLANACAK'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yılki eğitim öğretim yılına sorunsuz başlanacağını ifade ederek, 'Önümüzdeki dönemde 11 Eylül itibarıyla eğitim öğretim sürecini sağlıklı, sorunsuz bir şekilde başlatacağız. Ben tekrar bize destek olan başta mülki idare amirlerimiz olmak üzere, siyasetçilerimize destek olacak herkese teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim döneminin hayırlı ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını şimdiden temenni ediyorum' dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Tekin, Ak Parti Milletvekili Ayşen Gürcan ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan ve partililerce karşılanan Bakan Tekin, teşkilat toplantısını basına kapalı olarak gerçekleştirdi. (DHA)