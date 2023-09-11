Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeni Eğitim Öğretim Yılına Heyecanla Başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili heyecanını paylaştı ve başarılı bir yıl geçirmeyi diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin" dedi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA