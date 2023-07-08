Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uzaktan Eğitime Karşı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ben ilkesel olarak zorunlu eğitim çağında ihtiyaç olmadıkça, zorunlu bir durum ortaya çıkmadıkça uzaktan eğitime karşıyım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' kapsamında Bakanlıkta düzenlenen programda birçok farklı ilden gelen öğretmenler ile bir araya geldi. Bakan Tekin, öğretmenlerle bir araya gelmeyi çok önemsediklerini vurgulayarak, "Biz bu çalışmayı hayata geçirirken şunu düşündük; birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla neyi niçin yapmak istediğimizi paylaşalım istedik. Birlikte hareket edersek ancak o zaman yapmak istediğimiz şeyleri yapabileceğimize inanıyoruz. Çünkü merkezden belirlediğimiz ve hayata geçirmek istediğimiz projelerden sahada çalışan arkadaşlarımız habersizse bunun bir anlamı ve bir esprisi olmaz diye düşünüyorum. O yüzden önce yapmak istediğimiz şeyleri burada öğretmenlerimizle paylaşalım istedik. Konuyla ilgili öğretmenlerimizin düşünceleri, öneri, talep ve beklentilerini dinlemek istedik. Sahada ihtiyaç duyulan veya bilemediğimiz konular varsa onları öğrenmek istiyoruz. Çünkü sahada, taşrada, okullarda bizim yükümüzü siz çekiyorsunuz. Ayrıca öğretmenlerimizin sahada yaşadıkları sorunlarını, bize aktarmak istediği konuları da öğrenmek istiyoruz. En önemlisi karar süreçlerimizde öğretmenlerimizi sürecin içine dahil etmek istiyoruz" dedi.