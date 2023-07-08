Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uzaktan Eğitime Karşı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitimde fırsat eşitsizliği ve uzaktan eğitim konularını değerlendirdi. Tekin, zorunlu eğitim çağında ihtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşı olduğunu belirtti.
MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ben ilkesel olarak zorunlu eğitim çağında ihtiyaç olmadıkça, zorunlu bir durum ortaya çıkmadıkça uzaktan eğitime karşıyım" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' kapsamında Bakanlıkta düzenlenen programda birçok farklı ilden gelen öğretmenler ile bir araya geldi. Bakan Tekin, öğretmenlerle bir araya gelmeyi çok önemsediklerini vurgulayarak, "Biz bu çalışmayı hayata geçirirken şunu düşündük; birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla neyi niçin yapmak istediğimizi paylaşalım istedik. Birlikte hareket edersek ancak o zaman yapmak istediğimiz şeyleri yapabileceğimize inanıyoruz. Çünkü merkezden belirlediğimiz ve hayata geçirmek istediğimiz projelerden sahada çalışan arkadaşlarımız habersizse bunun bir anlamı ve bir esprisi olmaz diye düşünüyorum. O yüzden önce yapmak istediğimiz şeyleri burada öğretmenlerimizle paylaşalım istedik. Konuyla ilgili öğretmenlerimizin düşünceleri, öneri, talep ve beklentilerini dinlemek istedik. Sahada ihtiyaç duyulan veya bilemediğimiz konular varsa onları öğrenmek istiyoruz. Çünkü sahada, taşrada, okullarda bizim yükümüzü siz çekiyorsunuz. Ayrıca öğretmenlerimizin sahada yaşadıkları sorunlarını, bize aktarmak istediği konuları da öğrenmek istiyoruz. En önemlisi karar süreçlerimizde öğretmenlerimizi sürecin içine dahil etmek istiyoruz" dedi.'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNE NEDEN OLUYORDU'Tekin, sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği ve mazerete bağlı yer değişikliği taleplerine ilişkin "Zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan milyonlarca çocuğumuz, öğrencimiz çok kısa sürelerle öğretmen değişikliği yaşayarak büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyordu. Bu da eğitimde fırsat eşitsizliğine sebebiyet veriyordu. Biz de bunun üzerine zorunlu hizmet bölgelerinde yaşayan öğrencilerin de fırsat eşitliğinden faydalanıp mağduriyet yaşamaması için belli bir süre, yani bir kademeyi atlayacak şekilde çalışmalarını tamamlamalarını istedik" ifadelerini kullandı.Zorunlu hizmet bölgelerinde yaşayan öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliği ve adalet ilkesi kapsamında haklarını korumaya devam edeceklerini vurgulayan Tekin, öğrencileri hiçbir şekilde mağdur etmeden bu bağlamda öğretmenlerin bu konudaki talep ve beklentilerini dikkate aldıklarını ve öğretmenlere her türlü desteği vereceklerini kaydetti.'BİR PAKETTE ELE ALINMALI'Bakan Tekin, "Eğitimin asli unsuru öğretmenlerimizdir. Türkiye Yüzyılı'nı da öğretmenlerle inşa edeceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerle ilgili atılması gereken adımlar var. Ama bunu yaparken yükseköğretim kurumları da göz önünde bulundurularak eğitim süreci nasıl olmalı, öğrenci alımı, eğitim öğretim programları, mezuniyetler, uygulamalar gibi hususlar bir pakette ele alınmalı. Bizim burada uğraştığımız konulardan bir tanesi ise fiziki altyapı. Yani derslik başına düşen öğrenci sayısı. Tüm bunlar gündemimizdeki konular. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben birebir öğretmen yetiştirmek için neler yapacağımıza dair bir sunum yaptım. Detayları netleştikten sonra paylaşmak istiyoruz. Çağın gereksinimlerine uygun düzenlemeler yapmayı öngörüyoruz" diye konuştu.UZAKTAN EĞİTİMTekin, uzaktan eğitime ilişkin soru üzerine "Dediğim gibi; öğretmen, eğitimin asli unsurudur. Bir öğretmen öğrenciye yeri geldiği zaman anne, yeri geldiği zaman ağabey, kardeş olur. 'Bunu ekrandan yapacağız' demek bana doğru gelmiyor. Ben ilkesel olarak zorunlu eğitim çağında ihtiyaç olmadıkça, zorunlu bir durum ortaya çıkmadıkça uzaktan eğitime karşıyım, bunu açık söylüyorum" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Yusuf Tekin, öğretmenleri Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapılacak çalışmalara da destek vermeye çağırarak, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla çok ciddi bir etkinlik süreci yürütmek istiyoruz. Bunu bir festival havasında yürütmek istiyoruz. Dolayısıyla bütün öğretmenlerimizin yüz yıllık eğitimle ilgili düşüncelerini, kanaatlerini, bu konuda katkı vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.