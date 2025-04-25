İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkmenistan'da Matematik Olimpiyatı Ödül Törenine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkmenistan'da Matematik Olimpiyatı Ödül Törenine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'da düzenlenen 2. Uluslararası Matematik Olimpiyatı Ödül Töreni'nde dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Tekin, bu tür organizasyonların barış ve kültürel kaynaşmanın önemli bir zeminini oluşturduğunu vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'da düzenlenen 2. Uluslararası Matematik Olimpiyatı Ödül Törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Türkmenistan'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Matematik Olimpiyatı Ödül Törenine katıldığını açıkladı. Bakan Tekin paylaşımında, "Bu yıl, Türkmenistan'ın ilan ettiği "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" kapsamında düzenlenen II. Uluslararası Ortaöğretim Öğrencileri Matematik Olimpiyatı Ödül Törenine katıldık; dereceye giren öğrencilerin mutluluklarına ortak olduk. Matematik, nerede yaşarsak yaşayalım, hangi dili konuşursak konuşalım, hepimizi bir araya getirebilen evrensel bir dildir" ifadelerini kullandı.

'BU ORGANİZASYONLAR, BİLGİYLE BİRLİKTE BARIŞ VE KÜLTÜREL KAYNAŞMANIN ZEMİNİDİR'

Uluslararası bilimsel iş birliklerinin gençler arasında dostluk köprüleri kurmanın en etkili yollarından bir olduğunu ifade eden Tekin, "Bu tür organizasyonlar sadece bilgi yarışmaları değil, aynı zamanda barış, anlayış ve kültürel kaynaşmanın da zeminidir. Dünyanın dört bir yanından gelerek bu anlamlı organizasyona katılan tüm öğrencilerimize eğitim yaşamlarında başarılar diliyor; bizleri bu özel etkinliğe davet eden Türkmenistan Eğitim Bakanlığı'na en içten teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.