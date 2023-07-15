Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' sergisinin açılışını yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel çocukların hazırladığı 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' sergisinin açılışını yaparak, 'Hedeflerimizden biri olur da böyle bir ihanet girişimiyle karşı karşıya kalırsak tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bu ülkenin milli birliğine, beraberliğine, toplumsal dayanışmaya sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek' dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel çocukların hazırladığı ' Türkiye Yüzyılının Kahramanları' sergisinin açılışını yaparak, "Hedeflerimizden biri olur da böyle bir ihanet girişimiyle karşı karşıya kalırsak tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bu ülkenin milli birliğine, beraberliğine, toplumsal dayanışmaya sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında özel çocukların hazırladığı ' Türkiye Yüzyılının Kahramanları' isimli resim sergisinin açılışını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Bakan Tekin, bugünün özel bir gün olduğunu belirterek, "Bugünü önemli ve özel kılan şey, dünya tarihinde örneği görülmemiş bir şekilde kendi geleceğine sahip çıkan, üzerindeki emperyal saldırıları savmak için topyekün mücadele eden bir milletin milli direnişinin yıl dönümü bugün. Bu ülkenin bağımsızlığına, milli birliğine, bu ülkenin temel referans değerlerine saldıran küresel sermayenin Türkiye'deki ajanları olan yapılar hepinizin bildiği gibi örgütlenmelerine bugün bakanlığını temsil ettiğimiz milli eğitim üzerinden başladılar. Uzun bir ihanet planının sonunda da 15 Temmuz günü böyle bir hain kalkışmaya teşebbüs ettiler. Bakanlık olarak bu süreçle ilgili iki temel hedefimiz var. Bunlardan biri bir daha bu tür bir ihanetle karşı karşıya kalmamak adına tedbirlerimizi almak. İkinci ödevimiz ise Allah göstermesin olur da böyle bir ihanet girişimiyle karşı karşıya kalırsak tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bu ülkenin milli birliğine, beraberliğine, toplumsal dayanışmaya sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek" dedi.