Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksek, bunun merkezi okullar ve öğretmenler olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Hacılar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, yeni dönem okul ziyaretlerinin başladığını söyledi. Tekin, öğretmenlerle daha sık bir araya geleceklerini belirterek, alacakları kararların herkesi memnun edecek şekilde ve her kesimi mutlu etmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Tekin, öğrencilerle de sohbet etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksek, bunun merkezi, okullar ve öğretmenler olacak. Tarihe not düşülecek işler yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Hacılar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret edip, ilk, okul ziyaretini gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin'e ziyaretinde, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu eşlik etti. Tekin, öğretmenlerle daha sık bir araya geleceğini belirterek, "Alacağımız kararların, herkesi memnun edecek şekilde ve her kesimi mutlu etmesi gereken kararlar olmasına özel önem vereceğiz. Bir karar alırken, özellikle öğretmenlerimizin görüş, öneri ve eleştirilerini dikkate alacağız. Bunda herkesin müsterih olmasını isterim" diye konuştu.

Sınıfları da gezen Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet etti.