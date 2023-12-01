Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye Yüzyılı Maarif Söyleşileri'ne Konuk Oldu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilki gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Söyleşileri'ne konuk oldu.

MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı Maarif Söyleşileri'nin ilk konuğu Bakan Yusuf Tekin oldu. Bakan Yardımcıları, birim amirleri, Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri ile daire başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen söyleşide konuşan Bakan Tekin, "Bakanlık olarak milli bir maarif bilinci ile kendi eğitim modelimizi var etmenin tüm imkanlarına haiz olduğumuz kanaatindeyiz. Eğitim ailesi, Türkiye Yüzyılı'nın yakın ve somut bir gerçekliği ifade ettiğinin bilincinde ve sorumluluklarının idrakindedir. Bu perspektifle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürme gayretinde olacağız. Türkiye Yüzyılı Maarif Söyleşileri programını, Türkiye'nin eğitim vizyonu ve hedefleri doğrultusunda eğitimde farklı bakış açıları ve deneyimleri ortaya koymak, yeni fikirler ve öneriler üretmek, maarifte ortak bir anlayış ve iş birliği oluşturmak için önemli bir adım olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında kendi öğrencilik yıllarına da değinen Bakan Tekin, Türkiye'deki sosyal yaşam ve eğitimde gerçekleşen değişim süreçlerini anlattı. Müsteşarlık ve rektörlük yaptığı döneme ilişkin çalışmalarını da anlatan Tekin, başarıya ulaşmada ekip ruhuyla çalışmanın önemine değinerek şöyle devam etti:

"Biz birlikte çalışan bir ekibiz, bunun ruhunu ve havasını sizlere vermek istiyorum. Bunun için de Bakanlık merkez teşkilatından Anadolu'nun en ücra köşesindeki okuluna kadar gidip öğretmenlerimize personelimize düşüncelerimi, duygularımı anlatmaya çalışıyorum."

Tevazu sahibi olmanın değerini vurgulayan Tekin, bununla birlikte sağduyulu davrandıktan sonra üstesinden gelinmeyecek hiçbir problemin olmadığını kaydetti.