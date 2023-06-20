Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Türkiye Yüzyılı inşa edecekse her alanda yeni bir inşa süreci başlatmak gerekiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İslam Düşünce Enstitüsü'nün Akademi 2022-2023 Yüksek İhtisas Programı'nın kapanış konferansına katılarak Türkiye'nin yeni bir inşa süreci başlatması gerektiğini belirtti. Bakan Tekin, bu inşanın tarihten ve kültürden beslenmesi gerektiğini vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğer Türkiye Yüzyılı inşa edeceksek, sivil toplumdan akademiye kadar her alanda yeni bir inşa süreci başlatmak gerektiğine inanıyorum" dedi.

Bakan Tekin, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen İslam Düşünce Enstitüsü'nün (İDE) Akademi 2022-2023 Yüksek İhtisas Programı'nın 'Nehri Yeniden Akıtmak' isimli kapanış konferansına ve mezuniyet törenine katıldı. Programda Bakan Tekin'in yanı sıra, İDE Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar yer aldı.

bakan Tekin, "Eğer Türkiye Yüzyılı inşa edeceksek, sivil toplumdan akademiye kadar her alanda yeni bir inşa süreci başlatmak gerektiğine inanıyorum. Bu inşanın da hem medeniyetimizin, hem tarihimizin, hem kültürümüzün referans değerleriyle beslenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu da benim duyduğum ikinci heyecan" diye konuştu.