Bakan Tekin, TEKNOFEST'i ziyaret etti

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanında bilim ve teknoloji meraklılarını ağırlamak için kapılarını açtı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TEKNOFEST alanını ziyaret etti. Ziyareti esnasında yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Tekin, çocuklarla da günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Daha sonra ise Tekin, bakanlığın standında yer alan çalışmaları tek tek ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, TEKNOFEST'e gelirken neyle karşılaşacağını hayal edemediğini ama gördükleri sonrasında duygulandığını ifade ederek, "Ben herkesin ziyaret etmesini istiyorum. Özellikle cumhuriyetimizin 100'üncü yılını yaşadığımız şu günlerde cumhuriyetin geldiği noktayı görmek açısından bütün vatandaşları, herkesi burayı görmeye davet ediyorum. İnanın söyleyecek laf bulamıyorum. Öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle ve hepsiyle gurur duydum. Diğer bakanlıkların stantlarını görmedim ama bizim bakanlığın stantlarında şunu gördüm; sosyal sorumluluk projelerinden bu ülkenin bir vatandaşı, bireyi olarak, bu ülkeye sorumluluğunu ve vazifelerini yerine getirmek için yapılması gereken her türlü şeyi düşünmüş çocuklarımız. Çok değişik, farklı konularda projeler var. Tarımda sulamadan tutun İngilizce öğrenmeye, Türkçeyi yabancı dil olarak başka ülkenin vatandaşlarına öğretmeye kadar akla hayale gelmez bir sürü proje var. Bizim bakanlık olarak üstümüze düşen vazifemiz; bu çocuklara, öğretmenlere daha iyi işler yapabilmeleri için imkan sunmak. Benim şahsen buradan aldığım ödül bu. Bakanlık olarak üstümüze düşeni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Gelenek haline gelmesi için uğraşmamız lazım"

TEKNOFEST'i eğitim açısından da değerlendiren Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelenek haline gelmesi için uğraşmamız lazım. Mutlaka gelenek haline dönüşmesi lazım. Şunu artık kabul etmemiz gerekiyor; dünya hızlı değişiyor. Eğitim teknolojileri ve eğitim ortamları da çok hızlı değişecek. Dünyada insanların en çok ihtiyaç duyduğu konulardan bir tanesi eğitim. Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde eğitimle ilgili gelişmelerin olmasını izlemek artık hayal değil. Çok önemli değişiklikler olacak. Belki asla olmaz, asla vazgeçemeyiz dediğimiz bir sürü şeyden vazgeçeceğiz. Bu alanda da yenilikleri, yeni adımları bekliyoruz. Göreceğiz inşallah."

"Çocuklarımıza çağı iyi okumalarını, ona göre kendini geliştirmelerini öneriyorum"

Yeni eğitim öğrenim döneminin başlamasına kısa süre kala okula başlayacak olan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Tekin, "Çocuklarımıza çağı iyi okumalarını, ona göre kendini geliştirmelerini öneriyorum. Öğretmen arkadaşlara sürekli bunu öneriyoruz çünkü öğrenci arkadaşlarımızda öyle davransınlar. Bu tür ortamlar, imkanlar artık çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Çocuklarımız da kendilerini bu anlamda yetiştirirlerse, gelecekleri de kariyerleri de çok parlak ve başarılı olur inşallah" dedi.