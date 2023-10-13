Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tekirdağ'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı

Yusuf Tekin, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan Tekin, burada gazetecilere konuştu.

Türkiye'de 20 milyon öğrencinin bulunduğunu belirten Tekin, "1 milyona yakın öğretmenimiz var, 76 binin üzerinde de kurumumuz var. Böyle baktığımızda koskoca bir teşkilat. Bu teşkilatın da kendi içerisinde yönetilmesiyle ilgili hızlı karar alınması gereken ve sık sık kararların revize edilmesi gereken bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci doğru yönetmek adına taşra teşkilatlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. 2002 yılında Türkiye'de 367 bin 145 derslik vardı. Bunlardan bir kısmı daha sonrası süreçte yıkılıp, yeniden yapıldığını da varsayarsak reel olarak 300 binin altında bir derslikle karşı karşıyayız. Ama şu an bizim Türkiye genelinde 742 bin 323 dersliğimiz var. Son 20 yılda derslik stokumuz 2,5 kat artmış durumda. Aynı göstergeler öğretmen açısından da geçerli. Dolayısıyla son 20 yılda eğitime yapılan yatırımlar ciddi şekilde, dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda" dedi.

'SÜREKLİ REVİZE DİYORUZ'

Tekin, eğitimin dinamik bir süreç olduğunu, talep ve beklentilerin sürekli yenilendiğini belirterek revizelerin de yapıldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirterek, "Özellikle Türkiye'de 2000 yılından önce yapılan tüm binalarda deprem mevzuatına göre yapılmadığı için bazı sorunlar bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2000 öncesi yapı stokumuzun neredeyse tamamını Türkiye genelinde tahkik işlemlerini yapmış bulunmaktayız. 2013'ten itibaren özellikle bunlardan da ihtiyaç duyulanların güçlendirme işlemlerini yaklaşık 3 bin 602 okulda güçlendirme yapmışız. Türkiye genelinde 1583 okul, deprem sebebi ile yıkılıp yeniden yapılmış durumda. Tekirdağ özeline geldiğimizde de burada tahkiki yapılan okul sayısı 252, bunlardan 118 tanesinde güçlendirme işlemi yapılmış, 64 tanesinin de yıkılıp yapılması gereken okul. Bunlardan 48 tanesi de yapılmış durumda. Dolayısıyla bu da bizim üzerinde çalıştığımız durumlardan bir tanesi" diye konuştu.

'TEKİRDAĞ HER GEÇEN GÜN GÖÇ ALIYOR'

Tekirdağ'ın eğitim açısından çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Tekin, kentin çok hızlı göç alarak büyüyen bir il olduğunu söyledi. Tekin, "Özelde Tekirdağ'a geldiğimizde, şöyle rakamları paylaşmak istiyorum. Neden bahsettiğimizi bilmek açısından. Toplam Tekirdağ genelinde 13 bin 391 öğretmenimiz var. 213 bin öğrencimiz var. Tekirdağ'daki eğitim ile ilgili sadece öğrenci ve öğretmen profili üzerinden baktığımızda, ortalama bir Anadolu ili büyüklüğünde bir kitleden bahsediyoruz. Devasa bir büyüklük. Derslik sayımız itibarıyla baktığımızda 7 bin 982 derslik. Bitecekler ile 2023 yılı sonu itibarıyla, buradaki derslik rakamı 9 bin 991. 2002 rakamı üzerinden baktığımızda da Tekirdağ'da 3 bin 238 derslik var. Şu an itibarıyla 10 bine yakın dersliğimiz var. Bu da bizim açımızdan önemli bir gösterge" dedi.