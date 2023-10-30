Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Son 20 yılda eğitim öğretim hizmeti 2 kat arttırıldı

KAĞITHANE'de konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhurbaşkanımızın, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduğu son 20 yılı aşkın sürede Türkiye'deki eğitim öğretim altyapısı her açıdan en az 2 kat arttırılmış durumda. Yani Cumhuriyetin 100'üncü yılında son 20 yılda, 80 yılda yapılanların yaklaşık 2 katı kadar bazı alanlarda 3 katı kadar eğitim öğretim hizmeti yapılmış durumda" dedi.

Kağıthane'de Avrupa Konutları Çamlı Vadi İlkokulu ve Avrupa Konutları Çamlı Vadi Özel Eğitim Uygulama Okulu açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşti. Açılış töreninde, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bakan Tekin'e eşlik etti. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Tekin ve beraberinde ki heyet okulu gezdi.

"TOPLAM 742 BİN DERSLİK VAR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduğu son 20 yılı aşkın sürede Türkiye'deki eğitim öğretim altyapısı her açıdan en az 2 kat arttırılmış durumda. Yani Cumhuriyetin 100'üncü yılında son 20 yılda, 80 yılda yapılanların yaklaşık 2 katı kadar bazı alanlarda 3 katı kadar eğitim öğretim hizmeti yapılmış durumda. Bundan 21 yıl önce Türkiye genelinde 360 bin derslikte biz hizmet veriyorduk. Şu an özel dersliklerle beraber toplam 742 bin derslik var. Son 20 yılda 2 katından fazla bir artış var. Aynı şekilde öğretmen sayımız artmış durumda" diye konuştu.

'ÖZEL EĞİTİM KONUSUNDA DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLEBİLECEK UYGULAMALAR YAPIYORUZ'

Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız da özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızı çok ciddi şekilde önemsiyor ve bize bu konuda sürekli özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızla ilgilenmemiz konusunda talimatları var. Biz de bu konuda şu türden farklı uygulamalarımız var. Bir, okullarımızda kaynaştırma eğitimi dediğimiz normal sınıflarda tanısı konulmuş çocuklarımızı kaynaştırma sınıflarına alıyoruz. İki, bazı okullarda özel eğitim sınıfları oluşturuyoruz. Üç, özel eğitim okulları açıyoruz. Bugün burada açılışını yapacağımız gibi. Dört, evde eğitim veriyoruz, ihtiyacı olan bazı çocuklara. Beşincisi, hastanede eğitim veriyoruz. Bu da bence dünyaya örnek gösterilecek bir skala, size saydığım şeyler. Bu sadece sıradan standart eğitimler değil aynı zamanda bazı okullarımızda özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımıza mesleki eğitim de veriyoruz. Bu da ayrı bir konu. Yani kendi ayaklarının üstünde durabileceği, kendi işini yapabileceği bir eğitim öğretim süreci var. Bunları detaylandırma sebebim; bu çocuklar da bizim çocuklarımız ve biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu çocukları da diğer çocuklarımızdan ayırt etmeden eğitmeye çaba sarf ediyoruz. Şu an Türkiye genelinde özel eğitim uygulama okul sayımız bin 76. Bu rakam çok önemli. Yani 60 bine yakın okulumuzun içerisinde bin 76 tane sadece özel eğitim okulu var. Biraz önce saydığım sınıflandırmalar hariç, yani kaynaştırma eğitimi, özel eğitim sınıfları, evde eğitimler, hastanede eğitimler vesaire onların tamamı farklı. Sadece bu okullarımızda da özel eğitim uygulama okullarımızda da 35 bin öğrencimiz var. Dolayısıyla bu anlamda biz özel eğitim konusunda çok ciddi şekilde, dünyada örnek gösterilebilecek uygulamalar yapıyoruz" dedi.

'BU EĞİTİM KAMPÜSÜ ALANINDA BİNE YAKIN ÖĞRENCİMİZ FAYDALANMIŞ OLACAK'

Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, "Burada üç okul var aslında. Buradaki anaokuluyla beraber sayarsak 4 okul diyebiliriz. Anaokulu, ilkokul, özel otistik çocuklarımız için yapılan özel okul, bu bölgede daha önce özel otizmli çocuklarımız için eğitim merkezimiz vardı ama çok derme çatmaydı. 8 derslikti. Sadece bu 3 okulun derslik sayısı 50'yi geçiyor neredeyse. Çocuklarımız burada çok güzel vakit geçiriyorlar, yeni şeyler de öğrenmiş oluyorlar. Bir de özel okulda var burada. Toplam 3 okul yapılmış oldu. Bu eğitim kampüsü alanında bine yakın öğrencimiz faydalanmış olacak" dedi.