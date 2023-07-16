Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı Anma Mesajı Yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'de 2017'de teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı, şehadetinin 6'ncı yılında rahmetle yad etti. Bakan Tekin, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin 6'ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, memlekete hizmet yolunda fedakarca çalışan ve bu uğurda şehit olan öğretmenlerin, milletin kalbinde ve dimağında eşsiz bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'de 2017'de teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı, şehadetinin 6'ncı yılında rahmetle yad etti.

Bakan Tekin, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin 6'ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, memlekete hizmet yolunda fedakarca çalışan ve bu uğurda şehit olan öğretmenlerin, milletin kalbinde ve dimağında eşsiz bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Milletin ve çocukların istikbali için gecesini gündüzüne katan öğretmenlerin ideallerine, heyecanlarına ve mesleki aşkına gölge düşürecek tüm menfur terör saldırılarına karşı devlet olarak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Bakan Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Aradan geçen 6 yıla rağmen yüreğimizde acısı dinmeyen Şehit Öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı rahmetle yad ediyorum.

Mesleğinin 8. ayında tertemiz vatan evlatlarının aydınlık geleceği uğruna toprağa düşen Necmettin Öğretmenimizin makamı ali, ruhu şad olsun. Türkiye sevdasıyla dolu meslektaşları olarak bizler, onun hayatını verdiği mukaddes ideal için kararlılıkla çalışmaya ve yurdumuzun dört bir yanını bilgi ve hikmetin ışığında aydınlatmaya devam edeceğiz."