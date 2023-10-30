Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanat liseleriyle ilgili yeni bir perspektifi paylaşacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Üsküdar'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, sanat liseleriyle ilgili yeni bir perspektifi yakında paylaşacaklarını belirtti. Ayrıca, çocukların sanatsal ve sportif yeteneklerini keşfetmek ve yönlendirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Meslek liselerimizi, spor liselerimizi, sanat liselerimizi tematik hale getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Sanat liseleriyle ilgili önümüzdeki günlerde bu konuda farklı bir perspektifi yine sizlerle paylaşmış olacağız." dedi.

Bakan Tekin, Üsküdar'da yer alan "Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılı'na" temalı gezici eğitim tırının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı bayram coşkusuyla kutlamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Türkiye genelinde okullarda birçok etkinlik yaptıklarını belirten Tekin, "Biz de Bakanlık olarak bunların bir kısmını merkezden yürüttük. Bunlardan bir tanesi de burada bugün başlatacağımız Cumhuriyet'in köklü mirasını anlatan ve gelecek kuşaklara bir vizyon çizen bir gezici tır olacak." diye konuştu.

Çocukların gelecek kuşaklara en iyi şekilde hazırlanması için gece gündüz yoğun bir mesai içerisinde olduklarına dikkati çeken Tekin, projelerden birisinin çocukların sanatsal ve sportif başta olmak üzere yeteneklerini küçük yaştan itibaren keşfedip ona göre yönlendirmek olduğunu dile getirdi.

Bakan Tekin, "Meslek liselerimizi, spor liselerimizi, sanat liselerimizi tematik hale getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Sanat liseleriyle ilgili önümüzdeki günlerde bu konuda farklı bir perspektifi yine sizlerle paylaşmış olacağız. Bu tırın da çocuklarımızın bu anlamda yeteneklerinin geliştirilmesi, yüz yıllık birikiminden hareketle önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' olarak inşa edecek bir kuşak yetiştirmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gezici tırın içini ziyaret ettiğini aktaran Tekin, görüntülerin etkileyici olduğunu söyledi.

Tekin, çocuklar ve gençlerin gerçekten faydalanabileceği güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Biz il il dolaştıracağız, 7 bölgede en azından. Bu tırda görebilecekleri çok kısa bir an. Ama buradan çıktıktan sonra hem geçmişten almaları gereken dersleri hem de gelecekle ilgili vizyonlarını ve beklentilerini yeniden revize edeceklerdir diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Etkinlikteki robot sorulan sorulara cevap verdi

Etkinlik alanında "En sevdiğin renk ne?", "Boyun kaç?" ile "Hangi kodlama diliyle yazıldın?" gibi sorular soran Tekin'e cevap veren robot, Bakan'ın Beşiktaşlı olduğunu bildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş konusunda bu sene için biraz ümidinin azaldığını belirtti.

Önemli olanın şampiyon olmadığını söyleyen Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de futbolun bir adım öteye gitmesi. Beşiktaş da buna hizmet ederse mutlu oluruz. Dediğim gibi sahada oynanan spordan çok spor kültürünün yaygınlaştırılması beni ilgilendiren konu. Türkiye'de futbol taraftarlığı, spor taraftarlığı yaygınlaşsın ama karşılıklı hoşgörü çerçevesinde yaygınlaşsın isteriz. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu yıl seçmeli derslerin arasına 'Spor Kültürü' ismiyle bir ders de koyduk. Burada hem sağlıklı yaşam için çocuklarımızın spor yapmasını teşvik ediyoruz hem de genel olarak ülke genelinde bir spor kültürünün yaygınlaşmasını istiyoruz. Mevzu Beşiktaş'tan nereye geldi? Ama Beşiktaş'tan beklediğimiz de bu. Türkiye'nin kültürüne katkı vermesi."

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür de katıldı.