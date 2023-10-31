Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Okullardaki Öğretmenlerin SGK Primlerinin Düşürülmesi İçin Çalışmalar Yürütüyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Özel okullarda çalışan öğretmenlerin SGK primlerinin kamudaki gibi kamu tarafından en azından aynı oranlara düşürülmesi başta olmak üzere birçok problemi de Bakanlar Kurulu nezdinde gündeme getirdim. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz, inşallah çözeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ankara'da düzenlenen "Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı"na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Tekin, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla şu anda 2 bin 403 mesleki ve teknik anadolu lise olduğunu belirterek, "Bunların içerisinde 53 alan ve 114 dal var ve totalde baktığımızda 1 milyon 92 bin 536 öğrencimiz var. Bütün kurumlarda 2 milyon 660 bin 291 öğrenci şu anda meslek liselerimizde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) eğitim görüyor. Bu rakam çok büyük bir rakam. Biz elimizdeki bu rakamı işlevsel değerlendirebilirsek ne sektörün bu anlamda eleman ihtiyacı olur, ne de çocuklarımızın gelecekle ilgili olarak bir kaygıları olur. Dolayısıyla ben bu kadar büyük bir iş gücünü, bu kadar büyük bir alanı yönetmek için sizlerle iş birliğini daha da ileriye taşımak istiyoruz" diye konuştu.

"Meslek liselerimizi biraz daha revize edersek cazibe noktası oluruz"

Meslek liseleri ile ilgili öğrencilerin tercih etmesini kolaylaştıracak tedbirler almak istediklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda meslek liselerimizi cazip hale getirme adına ara eleman kavramını kullanmamayı tercih ederiz. Onun yerine başka ifadeler kullanmak gerekir. Bunu yaparsak kısmi bir cazibe en azından kazandırmış oluruz. Meslek liselerimize baktığımızda illerde çok merkezi konumlara ve çok güzel lokasyonlara sahip olduğunu görüyoruz. Bunları biraz revize edersek öğrencilerimiz açısından da cazibe noktası oluruz. Aksi durumda bu bahsettiğimiz öğrenciler, liseyi bitirdiklerinde kendilerine çok cazip gelen yükseköğretim programlarına kayıt yaptıracaklar. Hep beraber meslek liselerimizi daha cazip hale getirelim hem de öğrenci arkadaşlarımızı mezun olduktan sonra cazip ortamlarda istihdamları için tedbirlerimizi alalım."

"Ne ben ne de çalışma arkadaşlarım, özel öğretim kurumlarını, Milli Eğitim Bakanlığının rakibi ya köşeye sıkıştırması gereken kurumlar olarak asla görmüyoruz" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında özel öğretim kurumları ile ilgili yaşanan akut problemleri çözecek bir kısım tedbirler aldık. Özellikle eğitim öğretim ücretleriyle ilgili yaşanan kriz, ardından okulların yaşadıkları bazı problemlerle ilgili hızlı bir şekilde aksiyon aldık ve birçok konuyu çözdük. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin SGK primlerinin kamudaki gibi kamu tarafından en azından aynı oranlara düşürülmesi başta olmak üzere birçok problemi de Bakanlar Kurulu nezdinde gündeme getirdim. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz, inşallah çözeceğiz."

"Meclisimiz, eğitimin her koluna ayrı bir hassasiyetle yaklaşmaktadır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise özel sektörün eğitim alanında yapacağı girişimlerle birlikte üniversitelerde kalitenin artacağına vurgu yaparak, "Dolayısıyla beşeri sermayemizin gelişimine katkıda bulunacaktır. Biz de TOBB olarak bu vizyonla, 2006 yılında TOBB Türkiye Eğitim Meclisimizi kurduk. Meclisimiz o günden bu yana, insan odaklı yaklaşımıyla, eğitimde kaliteyi artırmak ve bunu sürdürülebilir kılmak üzere, özel sektörle kamu arasında köprü vazifesi görüyor. Sektörel gelişmeleri yakından takip eden Meclisimiz, sektör ihtiyaçlarını ve sorunlarını kapsamlı bir şekilde ele alarak, çözümler geliştiriyor. Kamu kurumlarımızla istişare ederek, gündeme alınmasını sağlıyor, bu kapsamda Meclis Toplantıları, kongre ve çalıştaylar düzenlemektedir. Dolayısıyla sektör meclisimiz, özel sektörün taleplerini, kamuyla birlikte değerlendirdiği ortak bir zemin, sektörün gelişmesini teşvik edecek proje ve faaliyet önerilerinin geliştirildiği bir platformdur. Yüksek bir istişare anlayışına sahip Meclisimiz, eğitimin her koluna ayrı bir hassasiyetle yaklaşmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakan Tekin'e bir tablo hediye etti. - ANKARA