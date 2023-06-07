Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağına inandığını belirten Tekin, üniversitelerin kurumsallaşma süreci olması gerektiğini ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin Türkiye'de ihtiyaç duyulan sosyal bilimler ve sanat alanında iz bırakacak bir üniversite olmasını temenni etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağına adım gibi eminim. Yeter ki biz çaba sarf edelim, inanalım ve bu uğurda mücadele edelim. Ben böyle bir hayale inanıyorum ve gerçekleşmesi için de gücümün son damlasına kadar mücadele edeceğim." dedi.

Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Tekin, kurucu rektörü olduğu üniversitenin akademik hayatına başladığı 2018'den bu yana burada çok güzel dostluklar edindiklerini söyledi.

Üniversitelerin kurumsallaşma süreci olması gerektiğini ve bu kurumsallaşmanın nasıl oluşturulursa öyle devam edeceğini anlatan Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesinde güzel bir iklim oluşturduklarına inandığını dile getirdi.

Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin Türkiye'de ihtiyaç duyulan sosyal bilimler ve sanat alanında iz bırakacak bir üniversite olmasını temenni etti.

Üniversitenin kampüse kavuşması konusunda salgın ve seçimler nedeniyle aksaklıklar yaşandığını belirten Tekin, "Beni tanıyan bilir, bir söz verdimse tutarım ve tutacağım. Bu işi yarım bırakmadık. O problemi çözmek için çaba sarf etmeye devam edeceğim. Sadece o problem değil başka türlü problemlerde de yardımcı olacağım, bundan emin olun." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devasa bir iddiayla ortaya çıktı"

Mezun öğrencilere şans dileyen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devasa bir iddiayla ortaya çıktı. Dedi ki 'Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihin 100'üncü yıl dönümüne denk düşen tarihi biz Türkiye Yüzyılı olarak hayata geçirmek istiyoruz.' Bu siyasal bir söylem değil bütün ülkeyi ilgilendiren, toplumsal bir söylem. Bize düşen de bu söylemin altını doldurmak için çaba sarf etmek. Bu yüzyılı inşa edecek kişiler de üniversiteler başta olmak üzere eğitim öğretim kurumlarındaki gençlerimiz, çocuklarımız. Bize düşen de onları kendi çocuklarımız gibi yetiştirmeye çaba sarf etmek. Bunun olacağından eminim. Ben önümüzdeki yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağına adım gibi eminim. Yeter ki biz çaba sarf edelim, inanalım ve bu uğurda mücadele edelim. Ben böyle bir hayale inanıyorum ve gerçekleşmesi için de gücümün son damlasına kadar mücadele edeceğim."

Konuşmasının ardından Tekin, üniversite birincisine ödülünü verdi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Üzülmez de Tekin'e hediye takdim etti.

Programda, Üniversitenin Türk Müziği Devlet Konservatuvarı konser verdi.