Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Öğretmenlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, farklı illerden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Tekin, öğretmenlerin düşüncelerini dinlemek ve onlarla birlikte çalışmak istediklerini belirtti. Ayrıca, zorunlu hizmet bölgelerindeki öğrencilerin haklarını korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında düzenlenen programda, farklı illerden gelen öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Tekin, Bakanlıkta çeşitli illerden gelen öğretmenlerle buluştu.

Tekin, samimi bir muhabbet ortamında öğretmenlerle bir araya gelmek istediklerini, birçok ilden öğretmenin geldiğini görünce duygulandığını kaydederek, "Ben az konuşacağım, daha çok sizi dinlemek istiyorum. Çünkü daha çok sizi dinlemek için buraya davet ettik." ifadelerini kullandı.

"Karar verme süreçlerinde en büyük gücümüz, öğretmenlerimizdir." diyen Bakan Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında öğretmenlerle bir araya gelmeyi çok önemsediklerini vurguladı.

Çalışmayı hayata geçirirken birlikte çalıştıkları arkadaşlarıyla neyi niçin yapmak istediklerini paylaşmayı amaçladıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Birlikte hareket edersek ancak o zaman yapmak istediğimiz şeyleri yapabileceğimize inanıyoruz. Çünkü merkezden belirlediğimiz ve hayata geçirmek istediğimiz projelerden sahada çalışan arkadaşlarımız habersizse bunun bir anlamı ve bir esprisi olmaz diye düşünüyorum. O yüzden, önce yapmak istediğimiz şeyleri burada öğretmenlerimizle paylaşalım istedik."

Öğretmenlerin düşünce, öneri, talep ve beklentilerini dinlemek istediklerini aktaran Tekin, "Sahada ihtiyaç duyulan veya bilemediğimiz konular varsa onları öğrenmek istiyoruz. Çünkü sahada, taşrada, okullarda bizim yükümüzü siz çekiyorsunuz. Ayrıca öğretmenlerimizin sahada yaşadıkları sorunlarını, bize aktarmak istediği konuları da öğrenmek istiyoruz. En önemlisi karar süreçlerimizde öğretmenlerimizi sürecin içine dahil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Zorunlu hizmet bölgelerinde yaşayan öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliği ve adalet ilkesi kapsamında haklarını korumaya devam edeceklerini vurgulayan Tekin, öğrencileri hiçbir şekilde mağdur etmeden bu bağlamda öğretmenlerin bu konudaki talep ve beklentilerini dikkate aldıklarını ve öğretmenlere her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Tekin, hem öğretmelerin hem de öğrenci ve velilerin hukukunu korumaya devam edeceklerini bildirdi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sorular üzerine Tekin, "Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili Anayasa Mahkemesinde açılmış bir iptal davası var ve mahkeme kararını görmeden onunla ilgili bir değerlendirmede bulunmak doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

"Eğitimin asli unsuru öğretmenlerimizdir." diyen Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı'nı da öğretmenlerle inşa edeceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerle ilgili atılması gereken adımlar var. Ama bunu yaparken yükseköğretim kurumları da göz önünde bulundurularak, eğitim süreci, öğrenci alımı, eğitim öğretim programları, mezuniyetler, uygulamalar gibi hususlar bir pakette ele alınmalı. Bizim burada uğraştığımız konulardan bir tanesi ise fiziki altyapı. Yani derslik başına düşen öğrenci sayısı. Tüm bunlar gündemimizdeki konular. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben birebir öğretmen yetiştirmek için neler yapacağımıza dair bir sunum yaptım. Detayları netleştikten sonra paylaşmak istiyoruz. Çağın gereksinimlerine uygun düzenlemeler yapmayı öngörüyoruz."

Tekin, öğretmenleri ve eğitim camiasını Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklamaları dışında hiçbir haber ve yoruma itibar etmemeleri konusunda da uyardı.

"Zorunlu bir durum ortaya çıkmadıkça uzaktan eğitime karşıyım"

Uzaktan eğitime ilişkin soru üzerine Tekin, "Öğretmen, eğitimin asli unsurudur. Bir öğretmen öğrenciye yeri geldiği zaman anne, yeri geldiği zaman ağabey, kardeş olur. Bunu ekrandan yapacağız demek bana doğru gelmiyor. Ben ilkesel olarak zorunlu eğitim çağında ihtiyaç olmadıkça, zorunlu bir durum ortaya çıkmadıkça uzaktan eğitime karşıyım, bunu açık söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yusuf Tekin, öğretmenleri Cumhuriyet'in 100. yılında yapılacak çalışmalara da destek vermeye çağırarak, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı dolayısıyla çok ciddi bir etkinlik süreci yürütmek istiyoruz. Bunu bir festival havasında yürütmek istiyoruz. Dolayısıyla bütün öğretmenlerimizin yüz yıllık eğitimle ilgili düşüncelerini, kanaatlerini, bu konuda katkı vermelerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.