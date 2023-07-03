Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Odası Buluşmaları'na başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonu başlayacak olan 'Aylık Öğretmenler Odası Buluşmaları'na katılım çağrısı yaptı. Buluşmaların her ayın ilk cumartesi günü Ankara veya ildeki bir salonda gerçekleştirileceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Aylık Öğretmenler Odası Buluşmaları"na bu hafta sonu başlayacaklarını belirterek, "Cumartesi sabah 09.30'da müsait olanları bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tekin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Aylık Öğretmenler Odası Buluşmaları"na bu hafta sonu başlayacaklarını bildirdi.

Bakan Tekin, paylaşımında, "Cumartesi sabah 09.30'da müsait olanları bekliyoruz. Her ayın ilk cumartesi günü ya Ankara'da ya da hangi ilde isek o ildeki bir salonda sohbet edelim. MEBBİS üzerinden bir randevu linki oluşturduk, katılmak isteyen arkadaşlarımız ekteki linki kullanabilirler. Salon kapasitesi açısından başvuru sırasına göre ilk 250 kişiyi bu hafta Bakanlıkta misafir edeceğiz." ifadelerine yer verdi.