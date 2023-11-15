Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öğretmen atamaları mutlaka olacak

Bakan Tekin: Öğretmen ataması mutlaka olacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin, "Mutlaka olacak. Tarih olarak bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilmesi ile ilgili, "Şu anda yaklaşık 2 milyon öğrenciye ücretsiz yemek veriyoruz. Deprem sebebiyle bütçedeki kısıt bizi de sınırlandırdı. Dolayısıyla biz bu yıl için 2 milyon öğrenciye ücretsiz 1 öğün yemek veriyoruz. 2 milyon öğrenci de az bir öğrenci değil" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Akademisi projesinin, süre darlığı nedeniyse Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde ele alınamadığını belirten Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın akademiyle yani üniversiteyle iş birliği halinde, hem adaylık sürecinde hem öğretmenlik sürecinde eğitimlerle kendilerini geliştirmelerini, gündeme adapte olmalarını, yeni gelişmeleri takip etmelerini arzu ediyoruz. O yüzden de akademi planlaması hazırlığı içindeyiz. Hazırlık tamamlandığında kuruluşu için yasal düzenlemeleri TBMM'nin onayına sunarız" diye konuştu.

'EKONOMİK SORUNLARINI ÇÖZMEYE ÇABA SARF EDİYORUZ'

Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 1 maaş ikramiye talepleri sorulan Bakan Tekin, "Maliye Bakanlığı ile istişare halinde öğretmen arkadaşlarımızın ekonomik problemlerini çözmeye çaba sarf ediyoruz. Böyle bir şey olursa zaten Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız duyurur. Öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz" dedi.

'FORMÜL ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ'

Bina yetersizliği yaşanan bölgelerde özel okulların boş kalan kapasitelerinin kullanılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışma yürütüldüğünü kaydeden Tekin, "Şu anda ne kadar boş kontenjan var, boş kontenjanın olduğu yerlere bizim ne kadar ihtiyacımız var, bizim sunacağımız şartlarla özel okullarımızın talep edeceği şartlar uyuşacak mı; bunlar tamamen varsayım şu anda. Ama hem özel okulların boş kalan kontenjanlarına yazık, nihayetinde bir milli servet bu. Değerlendirmeye çalışıyoruz. Maliye Bakanlığımızla beraber çalışıyoruz. Çok sıkışık olduğumuz yerlerde, arsa üretmekte problem yaşadığımız yerlerde ya da benzer acil akut okul ihtiyacımızın olduğu yerlerde boş kontenjanlar eğer bizim ihtiyaçlarımızla uyumluysa 'değerlendirebiliriz' diye düşünüyoruz. Biz ihtiyaçlarımızı, boş kontenjan durumlarını Maliye Bakanlığı ile paylaşacağız. Sunacağı ekonomik çerçeve her neyse o kapsamda biz de ilgili kişilerle görüşüp bir formül bulacağız. Taahhüt ettiğimiz bir şey değil, problemi çözmek için formül arayışı içerisindeyiz" diye konuştu.

Tekin, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya, sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktardı. Tekin, ücretli öğretmenler için ek ders ücretlerinde yüzde 25 civarında bir artış sağlandığını söyledi. Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" dedi.