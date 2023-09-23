Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına yapılacak mülakat sistemi hakkında açıklamalarda bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına yapılması planlanan mülakatla ilgili adil, objektif ve şeffaf bir sistem oluşturmak istediklerini belirtti. Mülakatın detaylarının bir kılavuzda yayımlanacağını ve kul hakkı yemek istemediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına yapılması planlanan mülakatla ilgili adil, objektif ve şeffaf bir sistem oluşturmak istediklerini belirterek, "Tüm değerlendirme detayları bir kılavuzda yayımlanacak. Biz kul hakkı yemek istemiyoruz." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Tekin'in dün akşam bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamaya göre, Tekin, açık liselere geçişle ilgili sorular üzerine, açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısının geçen yıla göre çok büyük oranda azaldığını ifade ederek, "Bu aldığımız tedbirin hem kamuoyunda pozitif bir karşılık bulduğu hem de doğru bir şey yaptığımızı gösteriyor bizim gözümüzde." ifadesini kullandı.

Test yerine klasik yazılı sınavlara ilişkin de konuşan Bakan Tekin, bu konunun odağında Türkçe eğitiminin güçlü bir şekilde verilmesinin yer aldığını kaydederek, "Önümüzdeki hafta da bir yönetmeliğimiz yine yayımlanacak, onun da odağında bu var. İlkokullarda ve ortaokullarda çocukların daha hareketli, daha fazla kelimeyle konuşması, Türkçeyi doğru kullanması, bunu odağına alan bir başka mevzuatımızı daha yayınlamış olacağız." bilgisini verdi.

"Objektif ve şeffaf bir mülakat mekanizması..."

Bakan Yusuf Tekin, öğretmen alımlarında mülakat konusuna da değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten en hassas olduğu konulardan bir tanesi. Milli Eğitim Bakanı olarak benim üstüme düşen şey, Cumhurbaşkanımızın kendisine ulaşan şikayetler, eleştiriler ve benzeri şeyler varsa onları giderecek, adil, objektif ve şeffaf bir mülakat mekanizması oluşturmak." diye konuştu.

Mevcut mevzuatta şu anda, "Kpss puanı sonrasında üç katı aday mülakata davet edilir ve mülakat notuna göre atama yapılır" hükmünün yer aldığını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Şimdi ben böyle bir mevzuat varken, bu mevzuat üzerinden mülakatı adil, şeffaf, yani kamuoyundaki eleştirilere göre yönlendirerek, kamuoyunu rahatlatacak tedbirleri alarak üstüme düşeni yerine getirmek durumundayım." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin KPSS sonrasında mülakat notuna göre atandıklarını ifade eden Tekin, sadece mülakat notuyla atama yapılmasını doğru bulmadıklarını, yüzde 100 olan mülakat etkisini yüzde 50'ye düşürdüklerini hatırlattı.

Yusuf Tekin, mülakatla ilgili şikayetlerin olmadığı bir sistemi nasıl kuracaklarını tartıştıklarını belirterek, "Alabileceğimiz tedbirlerin neler olduğunu bulduk. Dedik ki, mülakat komisyonlarını oluştururken alana vakıf, tecrübeli öğretmenlerimiz olsun." açıklamasında bulundu.

Adayın kendi mülakatında bulunacak jüri üyelerinin, komisyon üyelerinin kim olduğunu, komisyon üyelerinin de gelecek adayın kim olduğunu bilmeyeceğini aktaran Tekin, bu tedbirlerin ardından da itiraz mekanizmasının bulunacağını aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, kamera kaydının da tedbirlerden biri olduğunu belirterek, "Tüm değerlendirme detayları bir kılavuzda yayımlanacak. Biz kul hakkı yemek istemiyoruz. Bir de açık çek veriyorum, diyorum ki, ben bunları düşündüm, kamuyla da paylaşıyorum, bu konuda fikri olan siyasetçim sosyal medyadan laf atmak, sataşmak yerine ya da sendikacı ya da gazeteci, televizyoncu bana desin ki, 'Siz şu tedbiri de alırsanız içimiz rahat edecek', onu da söylesin bana, onu da koyalım mevzuatımıza, o tedbir de olsun." çağrısını yaptı.

Mülakatlarda, ders anlatma, iletişim, problem çözme ve tutum ile değerleri aktarabilme becerisi şeklinde 4 başlığın değerlendirileceğini kaydeden Tekin, bunun sonucunda öğretmen adaylarının somut göstergelerle adaletli ve şeffaf biçimde notunun ortaya çıkacağını söyledi.