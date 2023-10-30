Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılına Temalı Gezici TIR'ı Ziyaret Etti

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği etkinliklerin bir parçası olan "Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılına" temalı gezici TIR İstanbul Üsküdar Meydanına geldi. Etkinlikte eğitim sisteminin gelişen 100 yıllık hikayesini anlatan TIR'ın yanı sıra, Türkiye'de Anamorfik 3D İllüzyon Sanat Enstalasyonlarının oluşturulmasındaki öncü isimlerden Mert Onaran'ın yapay zeka dijital enstalasyonu yer aldı. Gezici TIR'ın Türkiye'nin 7 bölgesini dolaşarak çocukların ve halkın beğenisine sunulacağı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ise Ankara'da olacağı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öncelikle Cumhuriyetin 100 yıllık birikimini kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'mızı tebrik ediyorum. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak yüzyılın birikimini, bir bayram coşkusuyla kutlamaya özen gösterdik. Sadece bir rakam değil. 56 bin okulda, her okulda en az birden fazla etkinlik olduğunu düşünürsek minimum 200 bin civarında etkinlik yapmış oluyoruz. Bu büyük bir coşku. Kaldı ki birçok okulda 20'ye yakın etkinlik organize edildi. Biz de bakanlık olarak bunların bir kısmını merkezden yürüttük. Bunlardan bir tanesi de bugün burada başlatacağımız milletin köklü mirasının anlatan ve gelecek kuşaklara bir vizyon çizen bir gezici TIR olacak. Biz çocuklarımızı gelecek kuşaklara en iyi şekilde hazırlanması için gece gündüz yoğun bir mesai içerisindeyiz. Bu kapsamdaki projeksiyonlarımızdan bir tanesi çocuklarımızın sanatsal, sportif yetenekleri başta olmak üzere yeteneklerini küçük yaştan itibaren keşfedip çocuklarımızı ona göre yönlendirmek. Bu anlamda meslek liselerimizi, spor liselerimizi, sanat liselerimizi tematik hale getiriyoruz. Getirmeye de devam ediyoruz. Sanat liseleriyle ilgili önümüzdeki günlerde farklı bir perspektifi de yine sizlerle paylaşmış olacağız. Bu TIR'ın da bu anlamda yeteneklerinin geliştirilmesi, 100 yıllık birikimden hareketle önümüzdeki 100 yılı, Türkiye 100 yılı olarak inşa edecek bir kuşak yetiştirmesini hedefliyoruz. İnşallah çocuklarımıza, gençlerimize böyle bir katkımız olur" dedi.

Etkinlikte ayrıca ADA-7 sosyal robotu da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile sohbet etti ve kendini tanıttı. Bakan Tekin, ADA-7 robotu ve sevilen Hababam Sınıfı karakterlerinden Hafize Ana'yı canlandıran Adile Naşit'e benzeyen oyuncu ile fotoğraf çektirdi. Etkinliğe gazeteci Oral Çalışlar da katıldı.