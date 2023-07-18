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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda Görev Sürelerinin Tarihini Değiştirdi

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihinin, 31 Aralık 2023 olarak değiştirildiğini duyurdu. Bakan Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, 2023 yılı 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihini, 31 Aralık 2023 olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle' ifadelerine yer verdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihinin, 31 Aralık 2023 olarak değiştirildiğini duyurdu.

Bakan Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, 2023 yılı 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihini, 31 Aralık 2023 olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Aralık Eylül Eğitim Haberler

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