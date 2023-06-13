Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, il milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere genel müdürlerin katılımıyla deprem bölgesi dışındaki 71 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başkent Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda il milli eğitim müdürlerine hitap eden Bakan Tekin, yeni dönemde her fırsatta, belli aralıklarla eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunacaklarını kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllarda olduğu gibi zaman zaman belli kesimlerce çeşitli saldırılara ve iftiralara maruz kaldığını ifade eden Bakan Tekin, bu saldırılara ve karalama kampanyalarına karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Yeni dönemin yoğun bir çalışma temposu içinde yürütüleceğini kaydeden Tekin, müsteşarlık dönemlerine atıfta bulunarak, "Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız hatırlayacaktır, mesai diye bir kavramımız yoktu. Buradan ayrılıp ilinize vardığınızda öğretmenlerimiz başta olmak üzere il müdür yardımcılarımız, ilçe müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ve idari personelimizle hep beraber bir aile ortamı oluşturmaya çaba sarf etmenizi arzu ediyorum. Ancak bunu yaparsak başarılı olabiliriz. Bizim kısa vadede gündemimizdeki en önemli adım bu. Ben birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımızın her daim arkasında olacağımı deklare ediyorum. Yeter ki vicdanımıza, maddi ve manevi sorumluluklarımıza ve bu ülkeyle ilgili hayallerimize uygun hareket edelim. Yeniden bir arada olmaktan, bu mücadeleyi yeniden hep birlikte sırtlanmaya çalışmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.