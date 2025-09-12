Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Güngören'deki Öğrencileri Ziyaret Etti

Ulaşcan ÖZER / İSTANBUL ( DHA)-MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Güngören'de kendisine mektup yazarak okullarına davet eden Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Ardından Halil Bedi Yönetken Ortaokulunda düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Güngören'de kendisine mektup yazarak okullarına davet eden Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Okul yönetimi tarafından karşılanan Bakan Tekin, geçen eğitim öğretim dönemi sonunda kendisine mektup gönderen 2-C sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin yazdığı mektupları tek tek açarak onlarla tanışan Tekin, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Sohbetin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Ziyarette Tekin'e, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür eşlik etti. Bakan Tekin, buradaki programın ardından Bakırköy'deki Halil Bedi Yönetken Ortaokulu'nda düzenlenen bayrak törenine katıldı. Tören sonrası öğretmenler odasında eğitimcilerle sohbet eden Tekin, öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinledi.