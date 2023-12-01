Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziosmanpaşa'da Özel Eğitim Okulu Açılışına Katıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziosmanpaşa'da Ömer Halaç Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Tekin, 'Sizlerden istirhamım yerel yönetim seçimlerinde oy verirken adaylardan eğitim öğretim sürecine destek olma sözü ve vaadi arayın. Bize destek olacak eğitim öğretim sürecine destek olacak adaylarla yola devam edin. Ben bunu çok önemsiyorum. Madem eğitim, öğretim bizim gelecek kuşaklarımızı kurtaracak. Herkes taşın altına elini sokmalı dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziosmanpaşa'da Ömer Halaç Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılış törenine katıldı. Törene Bakan Tekin'in yanı sıra Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve okulda eğitim gören öğrencilerin velileri katıldı.

TOPLUM, BÜTÜN KATMANLARIYLA SİSTEMİN İÇERİSİNE DAHİL OLMALI'

Açılış töreninde konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde neler yaptığımızı çok değişik ortamlarda defaten dile getirdik. Son 20 yılda cumhuriyet döneminde, 2001-2002 yılına kadar yapılan derslik, okul, öğretmen ataması hepsini en az ikiye katlanmış durumda. Onları çok değişik ortamlarda söylüyoruz. Ama ben, bakanlık görevine atandığım andan itibaren sürekli bir şeyi söylüyorum. Eğitim dediğimiz şey, tek başına devletin, tek başına Milli Eğitim Bakanlığının, tek başına öğretmenlerin yapacağı bir şey değil. Toplum, bütün katmanlarıyla sistemin içerisine dahil olmalı. Hep beraber eğitimle ilgili olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. Öğrenci kardeşlerimiz kendi sorumluluklarını yerine getirecekler. Yapılan bunca yatırımın karşılığında üstüne düşenleri yerine getirecekler. Ebeveynlerimiz üstüne düşenleri yerine getirecekler. Çocuklarımız okula başladığı zaman aile terbiyesi, anne, baba sevgisi, vatan sevgisi gibi kavramları mutlaka çocuklarımıza kazandıracağız. Çocuklarımızı okul, eğitim öğretim hayatındayken davranışlarımızla, yaptıklarımızla, çocuklarımıza kendimiz örnek olacağız. Unutmayalım eğitimin en önemli parçası evdeki bizim yaşantımız. Çocuklarımızın dijital bağımlılığından, obeziteden ve benzeri problemlerden eğer söz ediyorsak, unutmayın bunun sorumlularından en önemlisi anne baba olarak bizleriz. Evde televizyon karşısında bütün vaktimizi geçirip çocuklarımıza iki kelam etmezsek, evde çocuklarımızla beraber iki sayfa kitap okumazsak eğer biz çocuklarımıza, öğretmenlerimizin okulda verdiği davranışları asla kazandıramayız. O yüzden ben diyorum ki veliler de bizim paydaşlarımız ifadelerini kullandı.

YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDE ADAYLARDAN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNE DESTEK OLMA SÖZÜ ARAYIN

Bakan Tekin, 'Önemli paydaşlarımızdan bir tanesi yerel yönetimler onu çok önemsiyorum. Yerel yönetimlerin katkısını çok önemsiyorum. Bizim en çok yaşadığımız problemler okullarımızı yapacağımız, üzerinde inşaat yapacağımız araziler. Dolayısıyla yerel yönetimler bize destek olmazsa, yerel yönetimler bize bu konuda katkı vermezse bizim okul yapma imkanımız veya imkanımız olsa bile bunları maalesef yapamıyoruz. Dolayısıyla seçimlerde yaklaşıyor. Sizlerden istirhamım yerel yönetim seçimlerinde oy verirken adaylardan eğitim öğretim sürecine destek olma sözü ve vaadi arayın. Bize destek olacak, eğitim öğretim sürecine destek olacak adaylarla yola devam edin. Ben bunu çok önemsiyorum. Madem eğitim, öğretim bizim gelecek kuşaklarımızı kurtaracak. Herkes taşın altına elini sokmalı şeklinde konuştu.

HEPİMİZ EŞİT BİR EĞİTİM SÜRECİNİN İÇERİSİNDE TABİ OLMALIYIZ

Engelli çocukların eğitim sürecine önem verdiklerinin altını çizen Tekin, 'Bizim cumhurbaşkanımız bu süreçte engellilerle ilgili, bütün engellerin aşılması için bizlere sürekli talimat veriyor. Biz de bakanlık olarak şöyle yaklaşıyoruz, benim felsefem bu. Ben diyorum ki, aslında toplumdaki herkes aynı düzeyde engelli, herkes aynı düzeyde bu anlamda eğitime muhtaç. Aramızdan kimileri içindeki hırs, içindeki fesat, fitne ya da benzeri düşüncelerle benim gözümde engelli. Kimisinin engelini fark ediyoruz, kimisinin engelini fark edemiyoruz. Aslında hepimizin bir engeli var. Dolayısıyla hepimiz bu anlamda eşit yaratılmış insanlarız. Eşit yaratıldığımıza göre hepimiz eşit bir eğitim sürecinin içerisinde tabi olmalıyız dedi.