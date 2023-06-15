Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep'te Empati Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Tekin, tatile girecek öğrencilere dinlenerek derslere çalışma ve kitap okuma önerisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep'te öğrencilerle buluştu

GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep'te Empati Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Gaziantep'i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep'te Empati Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle buluştu. Öğretmenler odasında eğitimcilerle buluşan Bakan Tekin daha sonrasında sınıfları ziyaret etti. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Tekin, tatile girecek öğrencilere dinlenerek derslere çalışma ve kitap okuma önerisinde bulundu. Parmağını kaldıran Fatma Göksun isimli öğrenci Orhan Veli Kanık'ın "Ağlasam sesimi duyar mısınız" şiirini okudu. Başlangıçta heyecanlanan öğrenciye Bakan Tekin moral vererek tekrar okumasını istedi. Renkli görüntülerin ardından okul bahçesine çıkan Bakan Tekin, spor yapan öğrencilerle de buluşarak başarılar diledi.