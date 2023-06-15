Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Eylül ayında okullar deprem öncesi koşullara kavuşmuş olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesindeki son duruma ilişkin bilgiler aldıktan sonra yaptığı açıklamada, eylül ayı itibarıyla okullar açılmadan bölgedeki okul ve derslik sayısının deprem öncesi koşullara kavuşmuş olacağını söyledi. Bakan Tekin, ayrıca deprem bölgesindeki eğitim sürecini yeni dönem başlayıncaya kadar sağlıklı bir ortamda başlaması için yapılması gerekenleri yakından takip edeceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaretler için geldiği Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki, afet koordinasyon toplantısına katıldı. Burada deprem bölgesindeki son duruma ilişkin bilgiler alan Bakan Tekin, daha sonra Milli Eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısını yaptı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Tekin, bakanlık görevini devraldıktan sonra 71 ilin il müdürleri ile bir araya geldiklerini söyledi. Bugün de depremden en çok etkilenen 10 kentin il müdürleri ile buluşarak, son durumu değerlendirdikleri belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde çok önemli tedbirler alındığını ve eylül ayı itibarıyla okullar açılmadan bölgedeki okul ve derslik sayısını deprem öncesi koşullara kavuşturacaklarına değinerek, "İkinci problemimiz depremi bizzat burada yaşayan öğretmen arkadaşlarımızın problemleri var. Konaklama sorunu var, yaşadıkları travma sorunları var. Bölgeye yeni atanan öğretmen arkadaşlarımızın konaklayacak yer sorunları var. Bölgedeki öğrenci arkadaşlarımızın akademik ve psikolojik sorunlarını atmak için atmamız gereken adımlar var. Bugün bunları konuştuk. Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bütçe kaynak açısından problemlerimizin çözüleceği, bölgede hiçbir problem yaşamayacağımıza dair taahhütler içinde arkadaşlarımızla burada değerlendirmelerimizi yaptık. Çok önemli tedbirler alınmış. Eylül ayı itibariyle okullar açılmadan bölgedeki okul ve derslik sayısı itibariyle deprem öncesi koşullara kavuşmuş olacağız. Bunu gördük. İlgili bakanlıklarımızın işlerinin ana odak noktasına okulları koymuş olmasından dolayı çok mutluyuz. Eylül ayında tüm problemleri çözerek okullarımızı açmış olacağız. Hiçbir problem yaşamadan yeni eğitim öğretim döneminde eğitime devam edeceğimizi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.