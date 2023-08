Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, EİTEE 4. Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda konuştu

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) 4. Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an Türkiye'de zorunlu eğitim çağında öğrencilerimizin eğitim öğretime dahil olma oranı yüzde 100'e kadar yaklaşmıştır. Her yaş grubunda öğrencilerimiz tamamına yakını zorunlu eğitim olarak tanımlanan 12 yıllık zorunlu eğitim sürecine öğrenciler dahil edilmiştir. Şu an liseler içerisinde meslek liselerin oranı yüzde 50'ye yakın bir seyirdedir. Son sınıftaki öğrencilere yönelik staj ve iş yeri eğitimi bağlamında yaptığımız desteklerle sektörün ara eleman ihtiyacını gidermek için çaba sarf ettiğimiz gösteren önemli gelişmelerdendir" dedi.

Son yıllarda Türkiye'nin desteğiyle ön plana çıkan Ekonomik İş Birliği Teşkilatı, yapılan çalışmalarla üye ülkelerin ortak kültürel ve tarihi bağlarını göz önünde bulundurarak ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen toplantı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, YÖK temsilcileri ile Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine yönelik çalışmaları bulunan devlet ve vakıf üniversitelerin rektörleri de katıldı.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ülkemizde eğitim öğretime erişimi artırmaya amaçlayan temel politikalar çerçevesinde okul öncesinde okullaşma oranı okul öncesinde başlayıp yüksel öğretime tamamlanmasına kadar çok geniş kitleyi kapsayacak şekilde sayısal veriyi yükselten önemli veriler yaşanmıştır. Şu an Türkiye'de zorunlu eğitim çağında öğrencilerimizin eğitim öğretime dahil olma oranı yüzde 100'e kadar yaklaşmıştır. Her yaş grubunda öğrencilerimiz tamamına yakını zorunlu eğitim olarak tanımlanan 12 yıllık zorunlu eğitime sürecine öğrenciler dahil edilmiştir. Şu an liseler içerisinde meslek liselerin oranı yüzde 50'ye yakın bir seyirdedir. Son sınıftaki öğrencilere yönelik staj ve iş yeri eğitimi bağlamında yaptığımız desteklerle sektörün ara eleman ihtiyacını gidermek için çaba sarf ettiğimiz gösteren önemli gelişmelerdendir. Türkiye'deki Milli Eğitim sistemi olarak ekonomik kalkınma botunda desteklemek için elimizden elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, "Eğitim sürecinde olmazsa olmaz parçalardan öğretmenler, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerin mesleki gelişmeleri açısından ciddi çaba sarf ediyoruz. Türkiye'de özellikle son 20 yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaklaşık 700 bin civarında öğretmen istihdam etmekteyiz. Totalde 1 milyon öğretmenimizin var" dedi. - İSTANBUL