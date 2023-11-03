Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim Yatırımlarına Destek Olanlara Teşekkür Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim yatırımları konusunda kendilerine destek olan hayırseverler ile belediyelere teşekkür etti. Bakan Tekin, Sultangazi'de yapılan okul açılışları ve temel atma törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim yatırımları konusunda kendilerine destek olan hayırseverler ile belediyelere teşekkür ederek, "Bize yardımcı olan, bizimle işbirliği yapan belediyeler var olduğu sürece işlerimiz kolay yürüyor. Arsa üretmekte sıkıntı yaşamıyoruz, imar probleminde sıkıntı yaşamıyoruz. Okullarımızı pat pat yapıp hayata geçiriyoruz." dedi.

Bakan Tekin, Sultangazi'de Nadide-Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu ve Ortaokulu, Cebeci İlkokulu ve Sultançiftliği Mahallesi Ana Kucağı'nın açılışı ile Cebeci Mahallesi Ana Kucağı'nın temel atma törenine katıldı.

Nadide-Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tekin, bu okulu yaptıran hayırsever iş insanı Özcan Halaç'a, ailesine, yer tahsisi konusunda belediyeye, katılan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak vatandaşların beklentilerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Tekin, özellikle yatırım konusunda iki grup paydaşın desteğini çok önemsediklerini söyledi.

Tekin, "İkisi de olmazsa işlerimiz yarım kalıyor. Bunlardan birisi belediyeler. Bize yardımcı olan, bizimle işbirliği yapan belediyeler var olduğu sürece işlerimiz kolay yürüyor. Arsa üretmekte sıkıntı yaşamıyoruz, imar probleminde sıkıntı yaşamıyoruz. İnşaat, ruhsat, izin ve benzeri süreçte bir sıkıntı yaşamıyoruz. Okullarımızı pat pat yapıp hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ancak mülkiyet davası açıp imar, inşaat ve iskan izinleriyle ilgili bürokratik sıkıntılar çıkartan belediyeler olduğunda eğitim öğretim yapılarını inşa etmekte zorlandıklarını dile getiren Tekin, "O yüzden ben bize bu anlamda katkı veren, attığı adımlar, ürettiği çözümlerle bize alan açan Belediye Başkanı'mız Abdurrahman Bey'e hassaten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İkinci paydaşın da hayırseverler olduğunu aktaran Tekin, bakan olduğu andan itibaren ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu birinci ağızdan iletmek için sadece hayırseverlerin yaptırdığı okulların açılışlarına katıldığını belirtti. Tekin, Özcan Halaç'a ve ailesine teşekkür etti.

İstanbul Valisi Davut Gül de Sultangazi'nin büyüyen bir ilçe olduğuna dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Tabii büyüyünce de zaman zaman sorunlar da oluyor. Genç nüfusumuz çok fazla. Sultangazi'nin her tarafı adeta şantiyeye dönmesine, Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim yatırımları olmasına rağmen zaman zaman yetersiz kalınan yerler oluyor. İşte burada hem belediyemiz hem hayırseverlerimizin desteğiyle kamunun yaptığı bu yatırımlara önemli bir destek olunmuş oluyor."

Bakan Tekin, katkılarından dolayı hayırsever iş insanı Özcan Halaç'a plaket takdim etti.