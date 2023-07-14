Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim Müşavirleri ve Ataşeleriyle Çevrim İçi Toplantıda Buluştu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın yurt dışı teşkilatında görev yapan eğitim müşavirleri ve eğitim ataşeleriyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Bakan Tekin'in çevrim içi katıldığı toplantıda; Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi ile Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya da hazır bulundu. Bakan Tekin, eğitim müşavir ve ataşelerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru ve itibarını tüm dünyada savunmaya çalışan, bunun için çaba sarf eden temsilciler olduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın hem ülkede hem de dünyada uygulamaya çalıştığı politikaları, oralarda geliştirmeye çalışan insanlar olarak görüyorum sizi. Her birinizden bulunduğu ülkede, Türkiye'nin çizmeye çalıştığı dış politika çerçevesinde kendi alanımızla ilgili ilişkilerimizi geliştirecek projeler üretmeye devam etmenizi istiyorum" dedi.