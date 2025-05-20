Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Eğitim Forumu'nda Türkiye'nin Eğitim Yaklaşımını Tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Eğitim Forumu'nda Türkiye'nin Eğitim Yaklaşımını Tanıttı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da gerçekleştirilen Dünya Eğitim Forumu'na katılarak Türkiye’nin eğitim sistemini ve inovasyon kültürünü geliştirme çabalarını anlattı. Tekin, eğitimin dünya barışında kritik bir rolü olduğunu vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İngiltere'nin başkenti Londra'da Dünya Eğitim Forumu'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'İnovasyon kültürünü geliştirmek' temasıyla gerçekleştirilen Dünya Eğitim Forumu'na katıldık, değerli mevkidaşlarımıza ülkemizde hayata geçirdiğimiz çalışmaları anlattık. Eğitim, dünya barışının tesisinde en güçlü araçtır. İnanıyoruz ki barış; müzakerelerle değil, çocuklara erken yaşta öğretilen adalet, sabır ve empati duygusuyla başlar. Bir çocuk paylaşmayı öğrenirse, büyüdüğünde sömürüye karşı duracaktır. Bu bakışla, biz eğitim sistemimizi sadece akademik başarıya endekslemiyor, sistemimizin merkezine insanı ve ona en çok yakışan değerleri konumlandırıyoruz. Bu anlayışımız, kadim medeniyetimizin eğitime ve insana bakışının da bir tezahürüdür. Foruma katkı sunan kıymetli mevkidaşlarıma teşekkür ediyor, forumun dünya çocukları için daha iyi bir geleceğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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