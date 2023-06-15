Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonu mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi sebebiyle öğrenci, öğretmen ve velilere yazılı bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, gençlerin kendi potansiyellerini keşfederek kendilerine değer katmalarının Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için önemli olduğunu vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kendi potansiyelini keşfederek kendine değer katan gençlerle istikbalin Türkiye'sini inşa edeceğiz" dedi.

Bakan Tekin, 12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran itibariyle son bulması sebebiyle yazılı mesaj yayımladı. Yaz tatiline giren öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller dileklerini ileten Bakan Tekin mesajında, "Karne alma mutluluğunu yaşayan bütün öğrencilerimizin heyecanlarını paylaşıyorum. Evlatlarımızın muvaffak olmaları, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle geleceklerine yön verebilmeleri; akıl, bilim, inanç ve kültürümüzle güçlendirilmiş bir eğitim sistemi ile mümkündür. Öğrencilerimizin geleceğin dünyasında söz sahibi olması, bağımsız karar alabilmesi ve tarihin ona verdiği sorumluluk bilinciyle hareket edebilmesi için maarif, hayati öneme sahiptir. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ailesine, vatanına ve milletine hizmetini önceleyen, görev ve sorumluluklarını içtenlikle benimseyen bireyleri Türkiye Yüzyılı'na yetiştirmek en temel hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, velilere olan mesajında ise "En değerli varlığımız olan çocuklarımıza eğitim öğretim süreci boyunca desteklerinizi esirgemediğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Kendi potansiyelini, becerisini, yenilikçi yönünü keşfederek duygusal ve sosyal yönden kendine değer katan, bu minvalde çaba gösteren gençlerle istikbalin Türkiye'sini inşa edeceğiz. Kadim medeniyetimiz ve tarihi mirasımız, gerçekleştireceğimiz atılımlar için her türlü imkanı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.