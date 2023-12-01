Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin, 'Sektörle bağlantılı olarak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, onlara nitelikli eleman yetiştirmek üzere mesleki ve teknik eğitimimizdeki eğitim kurumlarımızı revize etmek istiyoruz. Sektörün ihtiyaçlarını, Türkiye'deki bu anlamda nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayabilecek bir program hayata geçirmek istiyoruz. Bugün de burada bunun güzel örneklerinden bir tanesini gördük" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen yıl eğitim öğretim hayatına başlayan, Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, burada öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle söyleşi de yapan Bakan Tekin, sınıfları, stüdyoları ve laboratuvarları gezdi. Burada sanal gerçeklik gözlüklerini deneyimleyen, öğrencilerle stüdyoda fotoğraf çektiren Tekin, gençlerle masa tenisi de oynadı.

Bakan Tekin'e ziyareti sırasında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetler Genel Müdürü Ömür Karakullukçu, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören eşlik etti.

DESTEK MEKANİZMASI OLMADIĞI ZAMAN BİRAZ YETİM KALIYORLAR

Bakan Tekin ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, '2014 yılında hayata geçirdiğimiz tematik meslek liseleri kapsamında hayatına devam eden bir liseyi ziyaret ettik. Ben çok mutlu oldum. Mutluluk sebeplerimden biri çocukların heyecanları, böyle bir lisede okudukları için çok mutlular. Türkiye'nin değişik illerinden gelmişler ve belli bir meslek tecrübesi kazanmak istiyorlar. Çok farklı sosyo ekonomik yapılardan çocuklar' Hepsi iyi bir iletişimci olmak için burada eğitim alma heyecanını yaşıyorlar. Başka bir konuda daha mutlu oldum. Demirören grubu bu meslek lisesine sahip çıkıyor. Meltem Hanım başta olmak üzere, o da bizim açımızdan önemli çünkü bu tür mesleki eğitim veren yerlerin devamını sağlayabilecek bir destek mekanizması olmadığı zaman biraz yetim kalıyorlar. Dolayısıyla onlara da teşekkür ediyorum sürece sahip çıkıyorlar" dedi.

MESLEKİ EĞİTİMİ REVİZE EDECEK BİR PROGRAM HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ

Tekin, 'Biz bakanlık olarak mesleki ve teknik eğitimi 2014 yılından itibaren, devrim niteliğinde adımlar atarak geliştirmek arzusundayız. Bunu yaparken de sektörle bağlantılı olarak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, onlara nitelikli eleman yetiştirmek üzere mesleki ve teknik eğitimimizdeki eğitim kurumlarımızı revize etmek istiyoruz. Farklı projeler uygulayan ilin, bölgenin ihtiyaçlarına göre farklı programlar uygulayan tematik, proje okul niteliğindeki meslek liselerinin sayısını artırmak istiyoruz. Bu kapsamda şu anda mesleki teknik eğitim genel müdürlüğümüz Anadolu'nun bütün illerini dolaşıyorlar. Ticaret odaları, sanayi odaları, ildeki bu anlamda üretim yapan önemli işletmeler, hepsiyle iletişim halindeyiz. Hangi ilde, hangi türden bir nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuluyorsa, onu yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da bu kapsamda bir sunum yaptık. Biz mesleki eğitimi bu anlamda revize edecek ve sektörün ihtiyaçlarını, Türkiye'deki bu anlamda nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayabilecek bir program hayata geçirmek istiyoruz. Bugün de burada bunun güzel örneklerinden bir tanesini gördük" diye konuştu.