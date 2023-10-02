Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Eğitimden İzler' Sergisini Açtı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da ziyaretleri kapsamında, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde bulunan ' Cumhuriyet'in 100. Yılında Eğitimden İzler' sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Cağaloğlu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri eşlik etti. 2-15 Ekim tarihleri arasında açık olacak sergide Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar eğitimde gelişimin örneklerle gösterildiği sergiyi gezen Bakan Yusuf Tekin, "2023 yılı bizim için iki önemli tarihin miladı. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, diğeri de Cumhurbaşkanımızın ilanı ile önümüzde ki 100 yılı 'Türkiye Yüzyılı' ilan etmek anlamında iki tane güzel tarih önemli gündemde. Bunlardan 2'ncisi ile ilgili olarak önümüzde ki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' olarak inşa edecek faaliyetlere bakanlık olarak başladık. Ama bugün, Ekim ayı başı itibariyle de biz, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bakanlık merkez teşkilatı ve taşra da ki teşkilatlarımızca organize edilen yüzlerce etkinliğin aslında ilkini bugün burada açmış oluyoruz. Bugün burada 100 yıllık serüven içerisinde eğitim öğretimle ilgili sizlere küçük bir enstantane sunmak istiyoruz. Eğitimde nereden nereye, 100 yılda ne tür mesafeler kat edilmiş, ne tür yenilikler hayata geçirilmiş bugün bunu sergilemiş olacağız. Ben bu serginin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Yüzüncü yılla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı hem kadrosuyla hem de öğrencileriyle beraber yüzüncü yılı hakkıyla kutlayacak etkinliklerin altına imza atacak inşallah" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim