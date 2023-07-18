Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Yavuz Atar ile Kurul üyeleri Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof. Dr. Abdullah Atalar, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran Savaş İnan ve Selçuk Pehlivanoğlu ile toplantı yaptı.

Eğitim gündemindeki konuların görüşüldüğü toplantıda, Bakan Yardımcıları Nazif Yılmaz, Kemal Şamlıoğlu ve Ömer Faruk Yelkenci de yer aldı.