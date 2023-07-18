Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyeleri ile Toplantı Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda eğitim gündemindeki konular görüşüldü.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Yavuz Atar ile kurul üyeleri Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof. Dr. Abdullah Atalar, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran Savaş İnan ve Selçuk Pehlivanoğlu katıldı.Eğitim gündemindeki konuların görüşüldüğü toplantıda Bakan Yardımcıları Nazif Yılmaz, Kemal Şamlıoğlu ve Ömer Faruk Yelkenci de yer aldı.