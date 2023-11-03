Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Bazı belediyelerde eğitim öğretim yapılarımızı inşa etmekte zorlanıyoruz

SULTANGAZİ'de Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bize yardımcı olan belediyeler var olduğu sürece, bizimle iş birliği yapan belediyeler var olduğu sürece işlerimiz kolay yürüyor. Arsa üretmekte sıkıntı yaşamıyoruz, imar probleminde sıkıntı yaşamıyoruz. İnşaat, ruhsat, izin ve benzeri süreçlerde sıkıntı yaşamıyoruz. Okullarımızı hemen yapıp hayata geçiriyoruz. Ama belediyelerle problem yaşadığımız yerlerde mülkiyet davası açanlar, imar, inşaat, iskan izinleriyle ilgili bürokratik sıkıntılar çıkartanlar vesaire böyle olduğu zamanda maalesef eğitim öğretim yapılarımızı inşa etmekte zorlanıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sultangazi'de Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Nadide Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu ve Ortaokulu, Cebeci İlkokulu ve Sultançiftliği Ana Kucağı'nın açılışını yapan Bakan Tekin, Cebeci Mahallesi Ana Kucağı'nın da Temel Atma törenini gerçekleştirdi. Törene Bakan Yusuf Tekin'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bağışçılar ve çok sayıda veli katıldı.

"BAZI BELEDİYELERDE EĞİTİM ÖĞRETİM YAPILARIMIZI İNŞA ETMEKTE ZORLANIYORUZ"

Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bizden beklentilerini yerine getirmeye çaba sarf ediyoruz. Ama bunu yaparken özellikle yatırım konusunda iki grup paydaşımızın bize verecekleri destekleri çok önemsiyoruz, gerçekten çok önemli. İkisi de olmazsa işlerimiz yarım kalıyor. Bunlardan birisi belediyeler, bize yardımcı olan belediyeler var olduğu sürece, bizimle iş birliği yapan belediyeler var olduğu sürece işlerimiz kolay yürüyor. Arsa üretmekte sıkıntı yaşamıyoruz, imar probleminde sıkıntı yaşamıyoruz. İnşaat, ruhsat, izin ve benzeri süreçlerde sıkıntı yaşamıyoruz. Okullarımızı hemen yapıp hayata geçiriyoruz. Ama belediyelerle problem yaşadığımız yerlerde mülkiyet davası açanlar, imar, inşaat, iskan izinleriyle ilgili bürokratik sıkıntılar çıkartanlar vesaire böyle olduğu zamanda maalesef eğitim öğretim yapılarımızı inşa etmekte zorlanıyoruz. O yüzden ben bize bu anlamda katkı veren, destek olan belediye başkanı arkadaşlarımıza, belediye yöneticilerimize hassaten de Sultangazi Belediye Başkanımıza Abdurrahman Bey'e hassaten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"TEŞEKKÜRLERİMİ BİRİNCİ AĞIZDAN İLETMEK İÇİN SADECE HAYIRSEVER AÇILIŞLARINA KATILIYORUM"

Bakan olduğu dönemden bu yana sadece hayırseverlerin yaptırdığı okulların açılışına katıldığını söyleyen Bakan Tekin, "Sadece bir insan, bir Müslüman, bir devlet adamı olarak hayırlarının karşılığında kendilerine teşekkür etmek, bu yaptığı şeyin ne kadar anlamlı ve ne kadar önemli olduğunu birinci ağızdan iletmek için sadece hayırsever açılışlarına katılıyorum. O yüzden bugün burada Özcan Bey'e ve ailesine gerçekten teşekkür ediyorum. Kendisiyle tanışmıyorduk. Bugün tanışmış olduk kısmet. Fakat tanışır tanışmaz da arkadaşlar, Özcan Bey'in hayırsever olarak katkı verdiği projelerin listesini bana verdiler ama altında bunların mali karşılığı yok. Yani ne kadar bir bütçe ayırdığına dair bir şey yok. O yüzden rakamı söyleyemeyeceğim ama sıralamada 16 tane irili ufaklı, içerisinde böyle küçük özel eğitim okulları da var. Ama fakülte binası büyüklüğünde yapılar da var. Ben hepsi için teşekkür ediyorum" dedi.