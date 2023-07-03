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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşan Tekin, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşan Tekin, "Birlik, beraberlik ve yakınlaşmaya vesile olan bir bayramı daha idrak ettik, Allah tekrarını nasip etsin inşallah. Bu vesileyle bir kez daha sizin, ailelerinizin ve bütün maarif camiasının bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Tekin'in yanı sıra bakan yardımcıları Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci de bakanlık çalışanlarıyla bayramlaştı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Eğitim

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