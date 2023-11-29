Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ana Dil Becerilerinin Gelişmesinin Önemini Vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da düzenlenen Bilge Yazarlar Projesi'nin açılış programında yaptığı konuşmada, gençlerin ana dil becerilerinin gelişmiş olmasının önemine değindi ve bu becerilerin toplumda karşılaşılan sorunların çözümünde en önemli tedbirlerden biri olduğunu belirtti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ana dil becerilerinin gelişmiş olması gençlerimizin, çocuklarımızın kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri, milli şuur ihtiyacımızı ve toplumda karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümünde en başat tedbirlerden bir tanesi olacaktır" dedi.

Ankara Valiliği, Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ortaklığında yürütülen Bilge Yazarlar Projesi'nin 3'üncü yılının ilk ders açılış programı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Tarihi Salonda gerçekleştirildi. Programa Bakan Tekin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve proje kapsamında görevli yazarlar ile öğrenciler katıldı.

Ankara'da lise düzeyinde eğitim gören gençlerin yazma becerilerini tespit ederek yazar olarak yetişmelerinin hedeflendiği proje kapsamında gençlerin okudukları üzerine analiz yapabilmeleri, düşünebilmeleri ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirmeleri hedeflendi.

Bakan Tekin, toplumun temel problemlerinden birinin insanların birbirlerini dinlemeyişi, anlayamayışı ve sağlıklı iletişim kurulamaması olduğunu belirterek, "Kuşkusuz başka açıklamalar da olabilir, ama ben Milli Eğitim Bakanı olarak tabloyu şöyle yorumluyum; demek ki biz eğitim sürecine dahil ettiğimiz gençlere, çocuklara; okuma, anlama, dinleme ve kendisini ifade etme, konuşma becerileri konusunda yeterince katkı veremiyoruz. Yaz aylarında hayata geçirdiğimiz uygulamaların odağında toplumdaki bu ortamı çözebilecek, kendi görev alanımızla ilgili formülleri projeler üretmek var. Tüm bu bakış açısıyla beraber bunun ana gerekçesinin çocuklarımızın ana dil becerilerinin yeterince gelişmediğinin bir tespiti olarak ortaya koyduk. Bunun üzerine hareket etme kararı aldık. Kuşkusuz okuma becerileriyle ilgili olarak etrafımızdaki kitle iletişim araçları, bilgi edinme kaynakları konusundaki değişiklikler çocuklarımızın okuma alışkanlıklarını değiştiriyor" dedi.

'TOPLUMSAL SORUNLARIN MERKEZİNDE'

Bilgi kaynaklarına ve bilgiye erişme imkanlarının günümüzde çok değiştiğini ifade eden Tekin, çocukların okuma alışkanlıklarıyla ilgili adımlar atılması gerektiğini söyledi. Tekin, "Yaz aylarında aldığımız kararlardan biri çoktan seçmeli sınavların yerine açık uçlu sınavların yapılması; okuma, okuduklarını anlama ve anlama becerilerini yazıya dönüştürme üzerine bir adım attık. Bu bizim için önemli. Bir başka konu da çocuklarımız okumadıkları için, yazma becerilerinde istediğimiz seviyeyi yakalamamış olması çocukların kendilerini ifade etmeleriyle ilgili problemler çıkartıyor. Bu problemler sadece MEB bünyesindeki okullarda başarı skalası açısından değil aynı zamanda tüm toplumsal sorunlarımızın da merkezinde yer alıyor. Annesiyle babasıyla ilişkilerinde kendisini ifade edemeyen çocuk ebeveynleriyle sorun yaşıyor, sokağa çıktığında kendisini ifade edemeyince toplumsal yaşamda sorun yaşıyor" dedi.

'TOPLUMSAL PROBLEMLERE ÇÖZÜM ÜRETECEK PROJE'

Tekin, ana dil becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili aldığıkları kararda son hususun çocukların yazma becerilerini geliştirmek olduğunu söyleyerek, "Hem test sınavlarının en azından etkinliğinin azaltılması, çocukların kendilerini yazarak ifade etmeleri gündemdeydi. Ana dil becerilerinin gelişmiş olması gençlerimizin, çocuklarımızın kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri, milli şuur ihtiyacımızı ve toplumda karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümünde en başat tedbirlerden bir tanesi olacaktır. Bu anlamda bunu bir sosyal sorumluluk, toplumsal problemlere çözüm üretme anlamında bir proje olarak görüyorum o yüzden önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ankara Valisi Şahin tarafından Bakan Tekin'e proje içerisinde bulunan öğrenci yazarlar tarafından yazılan 8 kitap ve 1 dergi hediye edildi.