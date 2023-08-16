Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Adana'da Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Azaldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adana'da 2002 yılında ilköğretimde öğretmen başına 30 öğrenci düşerken, bugün bu rakamın 19'a düştüğünü belirterek, "Adana özelinde söylüyorum, ciddi şekilde takdire şayan bir gelişme trendi söz konusu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretler için geldiği Adana Öğretmenevi'nde '2023 Şehir Buluşmaları' programına katıldı. Bakan Tekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Şehir Buluşmaları'nın AK Parti'nin gelenekselleştirdiği, siyasetin ve toplumun problemlerini çözen bir mekanizma olarak kabul edilmesi gereken algının parçası olduğunu söyledi. Adana'da 2002 yılında zorunlu eğitim çağında, yani ilkokul 1'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar yaklaşık 444 bin öğrencinin olduğunu belirterek, "Bugün 2023'te 590 bin öğrencimiz var. Yani aradaki artış yaklaşık yüzde 30 gibi. Ancak yatırımlar açısından baktığımızda çok devasa bir farklılığı göreceğiz. 2002 yılında Adana'da 9 bin 357 derslik var. Yani 444 bin öğrenci 9 bin 300 derslikte eğitim öğretim alıyor. Bugün ise 590 bin öğrenci yani öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 30 artmışken derslik sayısı 24 binin üzerinde. Derslik sayısındaki artış yüzde 150" dedi.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

Bahsettiği gelişmelerin birçok ülkede devrim olarak nitelendirileceğini vurgulayan Tekin, "Yani 20 yıl içerisinde öğrenci sayısı artışının kat kat üstünde derslik yatırımı planlanmış. Dediğim gibi, içinde yaşadığımız için, anbean takip ettiğimiz için bu büyüklükleri görmekte zorlanabiliriz. Buradan hareketle şu vereceğim rakam da çok kritik. 2002 yılında, Adana geneli için söylüyorum, bir derslikteki öğrenci ortalaması ilköğretimde 48. Yani Adana genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 48. İlköğretim bazlı olarak yani ilkokul ve ortaokullar için ortaöğretimde yani liseler için ise 38. 2002 yılında ilköğretimde 48, ortaöğretimde 38. Bugünkü rakamlar ise ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalaması 30'a düşürülmüş. Yani bu rakamlar arkadaşlar biz sürekli uluslararası kuruluşlar aracılığıyla ülkelerdeki eğitim yatırımlarının bu anlamdaki istatistikçi verilerini sürekli izliyoruz. Bu trend gerçekten başka hiçbir ülkede görmediğimiz bir trend" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BİR İSTATİSTİK'

Bakan Tekin, ortaöğretimde ise 38 olan derslik başına öğrenci sayısının şu anda Adana'da 23 olduğunu anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada da normal koşullarda baktığımızda, birçok eğitim anlamında gelişmiş olarak bizim önümüze konulan ülkelerdeki, çok daha hızlı devrim niteliğinde gelişen bir tablodan bahsetmek mümkün. Aynı rakamları öğretmen sayısı itibarıyla da vermek istiyorum. 2002 yılında Adana'da 16 bin 448 öğretmen var. Bakın öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 30 artmış olmasına rağmen şu an Adana'daki öğretmen sayısı 33 bin. Yani öğrenci sayısındaki artışın katbekat üstünde öğretmen popülasyonunda artış söz konusu. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bizim için önemli. Yani öğretmen sayısı artabilir ama nüfustan daha az arttıysa bizim için problemdir. İlköğretim açısından baktığımızda derslik başına, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız 2002'de 30 iken bugün bu rakam 19. Bu OECD ya da bizim bu anlamdaki istatistikler, referanslarımızı uluslararası kuruluşlar açısından bizim şu anda sahip olduğumuz rakam gerçekten Adana özelinde söylüyorum, ciddi şekilde takdire şayan bir gelişme trendi söz konusu. Aynı şey ortaöğretimde de, şu anda yani liselerde de öğretmen başına düşen öğrenci sayımız 16. Bu da önemli bir istatistik."

41 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Eğitime önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Bakan Tekin, "2003-2023 arasında Adana'da yapılan derslik sayısı 10 bin 809. Bugünkü inşaat maliyetleri açısından baktığımızda bize, yatırım maliyeti, bugünkü rakamlar açısından yaklaşık 41 milyar TL civarında bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu rakamlar kuşkusuz Adana'nın eğitim ve öğretimle ilgili bütün ihtiyaçları giderilmiştir anlamında bir tablo değil. Şu anda Adana'da halihazırda devam eden 29 projemiz var. Yaklaşık 500 derslikli 29 projemiz de devam ediyor. Onları da en kısa zamanda bitireceğiz. Biz eğitimle ilgili böyle bir çerçeveyi çizdik" diye konuştu.