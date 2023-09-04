Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AA Editör Masası'na katılacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılacak ve eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
Tekin, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Tekin'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Kaynak: AA / Selma Kasap - Eğitim