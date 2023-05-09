Milli Eğitim Bakanı Ünye'de Meslek Lisesi Arazisinde İncelemelerde Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ünye ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılması planlanan meslek lisesi arazisinde incelemelerde bulundu. Bakan Özer, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve seçim sürecinde Ordu'da yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

ÜNYE'DE YAPIMI PLANLANAN MESLEK LİSESİ ARAZİSİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki temaslarının ardından Ünye ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılması planlanan 32 derslikli ve 200 öğrenci pansiyon kapasiteli meslek lisesi arazisinde incelemelerde bulundu. Alanda yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, seçim sürecinin başlamasıyla birlikte Ordu'da eğitimden ulaştırmaya, altyapıdan sağlığa kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ünye ilçesinin de yapılan çalışmalardan nasibini aldığını belirten Özer, ilçenin son 1 ayda çok önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti.

Bakan Özer, buradaki incelemelerinin ardından ilçedeki tekstil fabrikasında ve sanayi bölgesinde çalışan işçilerle bir araya geldi.

Mustafa KIRLAK- Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE (Ordu),