Milli Eğitim Bakanı: Türkçe derslerine daha fazla önem verilecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki hafta yayınlanacak müfredata ilişkin bazı detayları paylaştı. Tekin, temel eğitime yönelik önemli adımlar atılacağını duyurdu. Artık Türkçe derslerine daha fazla önem verilecek.

Türkçe geçme notu 70 puana yükselecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında öğretmen atamalarından açık lise sınavlarına kadar birçok önemli konuda açıklama yaptı. Bunlardan en dikkat çekicisi ise Türkçe derslerine getirilen zorunluluk oldu. Açıklamaya göre Türkçe geçme notu 70 olacak.

Bakan, kararı şu sözlerle ifade etti;

Belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik. Daha yönetmeliği yayınlamadık. Önümüzdeki hafta çıkacak. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek

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Öte yandan geçtiğimiz günlerde açık lise ile ilgili önemli kararlar alındı. Alınan kararlar neticesinde kaydolma şartları değişti. Bakan, bunun hemen ardından açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısının oldukça azaldığını belirtti. Tekin, öğretmen atamaları konusunda da şu ifadeleri kullandı:

Benim arzum, isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız