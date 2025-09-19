Milli Eğitim Bakanı Tekin, TEKNOFEST'te Öğrencilerle Buluştu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TEKNOFEST'te yer alan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı standını ziyaret etti.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı standında öğrencilerle bir araya geldi. Stanttaki aktivite alanındaki çocukların masasına oturup onlarla sohbet eden Bakan Tekin, daha sonra bol bol fotoğraf çekildi.

Stantta açıklama yapan Bakan Tekin, "Gençlerimizin teknolojik konularındaki duyarlılıklarını teşvik etmek, onları yeni çağa hazırlayacak adımlar atmak için her şeyi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öğrencileri teşvik edecek bu sürecimize destek olması bizim açımızdan mutluluk verici. Düşünebiliyor musunuz, bir ülkenin cumhurbaşkanı geliyor burada gençlerin bu anlamdaki arzularını, isteklerini, motive edici, onları destekleyici bir etkinliğin içerisinde bulunuyor. Benim açımdan bir Milli Eğitim Bakanı olarak gurur verici bir şey. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.