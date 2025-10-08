Milli Eğitim Bakanı Tekin: Sendikal Özgürlükler Eğitim Hakkını Engellememeli

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sendikal özgürlükler kullanılırken öğrencilerin eğitim-öğretim alma hakkını eğer ellerinden alıyorsanız o bir özgürlük değildir artık. Bir başka insanın temel hak hürriyetinin elinden alınması demektir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), Ankara Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'İl Hukuk Hizmetleri Birim Yetkilileri Hizmet İçi Eğitim Semineri' düzenlendi. Seminere Bakan Tekin, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş ve MEB personeli katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Bakan Tekin, bakanlığın çok büyük bir yapı olduğunu belirterek, "Toplamda yaklaşık 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen, 100 binin üzerinde kurum, 18 milyon öğrenci ve nüfusun tamamının ilgilendiği bir konuda biz çalışıyoruz. Dolayısıyla bu işleri yaparken en temel başlangıç noktamızın şu olması gerekiyor; Burada her birinin birbirini tamamlayan işler yapması, her birinin diğer birimlerin ne yaptığını bilip onlarla çelişmeyen işler yapması ve yaptığımız işleri diğer birimlere doğru anlatabilmek ana başlangıç noktamız olması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak böyle bir noktadan başlamazsak bu kadar devasa bir iş yükünü, bu kadar devasa bir toplumsal hizmet alanını doğru dürüst yürütemeyiz, yönetemeyiz. Bunu yönetebilmenin birinci koşulu bu konuda yetkisi olan kişilerin yetkinlik alanıyla ilgili neler yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini bir uyum içerisinde görmek. Ben bunu gerçekleştirebilmenin başlangıç noktası olarak Bakanlık Merkez Teşkilatı'nın kendi içinde bu anlamda birlikteliğinin sağlanması ile başlamak gerektiğini düşünüyordum" dedi.

'SENDİKAL FAALİYETLERİN ÖZGÜRLÜK ALANI'

Bakan Tekin, sendikal faaliyetlerin bir özgürlük alanı olduğunu, bunun hem anayasa hem de ilgili kanunlarla güvence altına alınmış olduğunu kaydederek, "Biz de bakanlık olarak sendikal örgütlenme ve sendikal faaliyetle ilgili aktörlere kolaylık sağlamayı bir ödev olarak üstümüze alıyoruz. Fakat temel hak hürriyetlerle ilgili uluslararası alanda kabul edilmiş ana parametre şu; bir hak kullanılırken kullanım sınırı, kullanılmasıyla ilgili sınırlama bir başka insanın temel hak ve hürriyetini engellendiği zaman veya sınırlandığı zaman, bir ilgili temel hak hürriyetini sınırlandırılabilir. Yani sendikal özgürlükler kullanılırken öğrencilerin eğitim-öğretim alma hakkını eğer ellerinden alıyorsanız o bir özgürlük değildir artık. Bir başka insanın temel hak hürriyetinin elinden alınması demektir" diye konuştu.

Bakan Tekin, geçen yıl sendikaların ders bırakma eylemi yapmak istemeleri ve okullarda LGBT içerikli konu anlatma çalışmaları olduğunu söyleyerek, "Sendikal özgürlüğü kullanmanıza, herhangi bir sendikanın özgürlüğünü kullanmasına biz zaten engel olmayız. Sendikal hürriyetlerinizi kullanabilirsiniz. Ama siz kendi hürriyetinizi kullanırken 18 milyon öğrencinin eğitim-öğretim alma hakkını eğer elinden alıyorsanız bu bir özgürlük tanımı değildir artık" ifadelerini kullandı.