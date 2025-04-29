Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber

Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstişare Toplantısında Eğitimde Afet Bilincine Vurgu Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstişare Toplantısında Eğitimde Afet Bilincine Vurgu Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürüyle düzenlenen toplantıda, afet bilinci eğitimi ve öğretmen desteklemeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürüyle Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Tekin, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bakan yardımcıları Celile Eren Ökten, Ömer Faruk Yelkenci, Bilal Macit ve birim amirlerinin de katılımıyla 81 ilin milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak, halk eğitimi merkezlerinin programları kapsamında yetişkinler için afet bilincine yönelik faaliyetler yapılması ve kurslar açılmasının önemine dikkat çekti. Tekin, "Norm kadro fazlası öğretmenlerimize ilişkin alınan tedbirlerle çok mesafe katettik. Bu yönde çalışmalarımızı aynı titizlikle yürütelim" dedi.

'İL MÜDÜRLERİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞMEKTE'

Tekin ayrıca "Öğretmen ve öğrencilerimizin desteklenmesinde, eğitim kalitesinin artırılmasında ve maarif politikalarımızın sahada doğru ve isabetli bir şekilde uygulanmasında il müdürlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu idrakin bilinciyle, istişarelerle çalışmalarımızı şekillendirmeye ve öğrencilerimizi daha nitelikli eğitim imkanlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Toplantıya iştirak eden değerli il müdürlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.